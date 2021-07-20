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События Сегодня, 09:5077
Оболонский суд скрывает от Виктора Януковича его приговор

Один из юридических представителей четвертого президента Украины, представляющий его интересы согласно нотариальной доверенности, обратился к генпрокурору относительно сокрытия Оболенским судом приговора Виктора Януковича. 

Так, представитель Януковича указывает, что неоднократно обращался в Оболонский суд с просьбой о выдаче официальной копии приговора в деле №756/4855/17 от 24.01.2019 (дело о госизмене экс-президента Януковича, согласно которому он осужден сроком на 13 лет - Ред.), однако Оболонский суд в выдаче копии судебного решения отказал.

"Поэтому возникла потребность в получении от Офиса Генерального прокурора вышеуказанной копии судебного решения от 24.01.2019г. в деле № 756/4855/17" - говорится в обращении. По поручению Виктора Януковича его представитель должен был получить копию приговора и передать ее для ознакомления своему доверителю, то есть, экс-президенту.

В комментарии "Стране" Виталий Сердюк, адвокат АО "Аверлекс", который представляет Виктора Януковича в этом деле, сказал, что решением проблемы получения официальной копии приговора занимаются третьи лица, а не адвокаты экс-президента, представляющие его интересы в судах. Но официальная копия приговора за период почти двух с половиной лет так и не была передана Януковичу.

"Очевидно, Виктор Янукович желает реализовать свое личное право на получение текста решения и хочет ознакомиться с ним", - пояснил Сердюк.

Он также прокомментировал в целом ход процесса и факт невручения приговора своему подзащитному.

"Я хочу напомнить, как вообще родилась эта "мутная история". Сначала они приняли специальный закон для заочного осуждения президента Януковича. Потом назначили безграмотного генпрокурора, который прямо заявлял, что пришел на должность чтобы осудить нашего клиента. Напомню, это тот генпрокурор, который зачитывал текст подозрения глядя в пустой экран телевизора, - пояснил Сердюк. - Потом начался так называемый "суд", в котором судьи были опубликованы в СМИ еще до выбора их автоматизированной системой. Служители Фемиды сделали абсолютно все, чтобы не допустить к процессу свидетелей защиты и самого Виктора Януковича, лишив его права возражать против выдвинутого обвинения. Судьи подсовывали в дело подконтрольных прокуратуре адвокатов и игнорировали адвокатов настоящих".

"Теперь вот оказалось, что Оболонский суд даже умудрился надежно "спрятать" приговор от самого Виктора Януковича! Суд не предпринял вообще никаких действий, чтобы наш подзащитный увидел судебное решение - не направил решение ни почтой, ни по каналам министерства юстиции, даже не опубликовал информацию о факте вынесения заочного приговора в официальных СМИ! Хотя был обязан", - заявил Сердюк.

"По практике ЕСПЧ сокрытие приговора является безусловным основанием для признания таких действий нарушением прав человека и подтверждает политический характер уголовного преследования Президента Януковича, - пояснил Сердюк. - Я даже больше скажу - практика ЕСПЧ вообще не содержит ни одного схожего по уровню произвола кейса. Уверен, судьи ЕСПЧ будут очень удивлены, читая материалы этого дела!".

Отметим, что согласно ст. 376 КПК Украины копия решения суда не позднее следующего дня после принятия этого решения направляется участнику судебного процесса, который не присутствовал на судебном заседании.

Документ оказался в распоряжении "Страны".

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Теги: news, новости, Украина, Янукович, 7dniv, 7dnivinfo  
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