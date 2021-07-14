В демонтированном Монументе славы советским солдатам во Львове нашли "капсулу времени" с двумя списками

После того как городские власти Львова снесли Монумент славы советским солдатам, освобождавшим город от нацистов в годы Великой Отечественной войны, скульптуры мемориала были перенесены на территорию так называемого музея "Территория террора".

И уже здесь была сделана необычная находка.

Как оказалось, внутри одного из памятников, была запечатана так называемая "капсула времени" - послание будущим потомкам от создателей Монумента в 1970 годы. Закладка таких капсул была популярным явлением во времена Советского Союза. Такие закладки проводились по инициативе комсомольских организаций иногда инициаторами выступали и партийные органы.

О раритетной находке сообщила пресс-служба музея в социальной сети Facebook.

После открытия "капсулы времени" в ней нашли два списка на пожелтевшей от времени бумаге. В первом машинопечатном списке было 108 имен и фамилий, это передовики соцсоревнования со Львовского паровозо-вагоноремонтного завода имени ХХII съезда Компартии Украины.

Во втором списке содержится 54 имени - это список передовиков производства, ветеранов труда и войны, участников освобождения и восстановления промышленности Львова.