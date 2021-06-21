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Бородатый басист легендарной рок-группы ZZ Top Дасти Хилл умер во сне

В возрасте 72 лет скончался музыкант, басист рок-группы "ZZ Top" Дасти Хилл (Dusty Hill).

Он ушел в мир иной во сне, как и недавно Джои Джордисон. Это произошло в его доме в Хьюстоне (штат Техас, США).

Об этом в среду, 29 июля передает издание Deadline со ссылкой на совместное заявление гитариста и вокалиста этой группы Билли Гиббонса и барабанщика Фрэнка Бирда.

На прошлой неделе музыканты объявили, что Хилл получил травму бедра, поэтому группе пришлось продолжить турне по городам США без него. Причины смерти не называются. 

"По просьбе Дасти мы решили не останавливать тур - шоу должно продолжаться", - сообщили музыканты, добавив, что басиста на сцене временно заменил Элвуд Френсис, гитарный техник ZZ Top.

Дасти Хилл (настоящее имя - Джозеф Майкл Хилл) родился в Далласе 12 мая 1949 года. Карьеру он начал в местных группах, где играл вместе с братом Рокки и Фрэнком Бирдом. В 1968 году Рокки покинул коллектив из-за творческих разногласий, остальные двое переехали в Хьюстон, где вместе с Гиббонсом создали ZZ Top. Состав группы не менялся со дня основания.

Дебютный альбом ZZ Top был выпущен в 1971 году, но прорывом для группы стал третий диск Tres Hombres, который вышел два года спустя.

Всего ZZ Top выпустили 15 студийных альбомов. Они трижды выигрывали MTV Video Music Awards, а в 2004 году группу включили в Зал славы рок-н-ролла.

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Теги: news, новости, Украина, ZZTop, 7dniv, 7dnivinfo  
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