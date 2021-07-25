 

Далай-Лама объявил, что переродится в богатой стране в теле женщины

События Сегодня, 12:3937
Далай-Лама объявил, что переродится в богатой стране в теле женщины

Если ситуация на Тибете, независимость которого от Китая не признает ни одно государство, не изменится, буддистский духовный лидер Далай-лама после перерождения может стать женщиной в одной из развитых стран. 

Об этом со ссылкой на почетного представителя Далай-ламы в РФ Тэло Тулку Ринпоче пишут "РИА Новости". 

Сейчас Далай-ламе уже 86 лет, при этом он планирует прожить еще около четверти века. Решение по поводу своего будущего перерождения духовный лидер буддистов примет в 90 лет. 

Однако, по данным Ринпоче, Далай-лама уже упоминал, что считает вероятным перерождение в теле женщины в свободном мире - в случае, если ситуация на его родине, в Тибете, останется прежней.

Отметим, что Далай-лама уже около 60 лет имеет статус беженца. Его изгнали из Тибета в Индию после антикитайского восстания. Теперь он борется за независимость Тибета от КНР в изгнании. 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Далай_Лама, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Российскому спортсмену после вылета с Олимпиады начали поступать угрозы в сети
Российскому спортсмену после вылета с Олимпиады начали поступать угрозы в сети
25-июл-2021, 18:00
На полной скорости в Днепре автомобиль влетел в бетонную стену
На полной скорости в Днепре автомобиль влетел в бетонную стену
19-июл-2021, 14:29
Бацька хочет закрепить в Конституции понятие брака, как союза между мужчиной и женщиной
Бацька хочет закрепить в Конституции понятие брака, как союза между мужчиной и женщиной
13-июл-2021, 10:42
Женщины начали массово сообщать об увеличении груди после прививки вакциной Pfizer
Женщины начали массово сообщать об увеличении груди после прививки вакциной Pfizer
9-июл-2021, 18:10
Президент Филиппин пригрозил задержанием отказавшимся от прививок против коронавируса
Президент Филиппин пригрозил задержанием отказавшимся от прививок против коронавируса
22-июн-2021, 09:53

Последние новости

12:40
События
В киевском торговом центре взорвалась самодельная бомба
12:39
События
Далай-Лама объявил, что переродится в богатой стране в теле женщины
11:03
События
Мошеннические сайты, которые выдают себя за систему BankID НБУ работают в Украине
10:01
События
Бородатый басист легендарной рок-группы ZZ Top Дасти Хилл умер во сне
10:00
События
В США на химзаводе произошла утечка уксусной кислоты. Два человека погибли, 30 попали в больницу
09:54
События
В демонтированном Монументе славы советским солдатам во Львове нашли "капсулу времени" с двумя списками
09:51
Политика
Фатальную ошибку первого украинского президента Кравчука назвал Арахамия
09:50
События
Оболонский суд скрывает от Виктора Януковича его приговор
09:48
События
На Олимпиаде почти 200 случаев заражения коронавирусом
09:46
События
Байден снова перепутал Трампа и Обаму и отшутился, что оговорился по Фрейду
09:45
События
Купание в фонтанах после смерти ребенка в сквере "Прибрежный" хочет запретить мэрия Днепра
08:36
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 июля 2021
Вчера, 2021-07-28
22:37
Политика
Начальника Генштаба ВСУ, командующих ООС и Десантно-штурмовых войск уволил Зеленский
22:30
Политика
Следующее заседание СНБО пройдет в Донецкой области
22:27
События
Максимальные выплаты по ОСАГО увеличат: кто и сколько будет получать
20:19
События
Почему украинцев пугают подсолнечным маслом по 100 гривен, хотя в Европе оно дешевеет
20:17
Экономика
Нефть растет в цене на фоне данных о сокращении запасов топлива в США
20:15
События
В четверг столицу Украины накроет непогода
20:14
События
Первый умерший украинец с "дельта"-штаммом не выезжал за рубеж и заразился на территории страны
20:12
События
В Минздраве сообщили о 17 случаях заражения штаммом "Дельта" в Украине

Новости ТОП-7

Почему в Украине хотят закрыть все шахты, что будет с горняками и какими станут тарифы3639
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 июля 20211892
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 июля 20211542
Спортсменку пощечинами на глазах тысяч зрителей отшлепал немецкий тренер по дзюдо в Токио1307
Зачем США отправляют на саммит "Крымской платформы" министра-гея1058
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 июля 2021823
Запустить бесплатные перевозки через линию разграничения на Донбассе хочет Кабмин810

Досуг

Виниловая плитка – идеальный вариант для отделки пола в ванной
Виниловая плитка – идеальный вариант для отделки пола в ванной
Виниловая плитка – один из самых популярных сегодня вариантов отделки пола в ванной. Но что вы знаете об этом относительно новом напольном покрытии? Предлагаем вместе разобраться в преимуществах и недостатках этого материала, основных его разновидностях, особенностях монтажа.
Сегодня, 12:2143
Обзор популярных брендов косметики для волос
Обзор популярных брендов косметики для волос
Каждой девушке хочется, чтобы волосы выглядели блестящими, живыми и естественными. Но чтобы добиться таких результатов, необходимо постоянно ухаживать за ними и использовать для этого передовые достижения разработок косметических средств - шампуней, лосьонов, масок, кондиционеров и много другого.
Сегодня, 12:2049
Почему новичкам лучше учиться играть на классической гитаре? Рекомендации от ColorSound
Почему новичкам лучше учиться играть на классической гитаре? Рекомендации от ColorSound
Практически каждый в детстве мечтал купить классическую гитару и делать мини концерты своим друзьям, родителям или просто играть для себя и писать романтические песни. 
Вчера, 23:37108
Как понять какой бетон выбрать? Рекомендации от ПромБудЦентр
Как понять какой бетон выбрать? Рекомендации от ПромБудЦентр
Начало строительства, это трудоемкий процесс, требуется выбор надежной строительной бригады, материалов и поставщиков. Определить какой нужен бетон под фундамент: марка, пластичность, удобоукладываемость, водонепроницаемость, без специальных знаний и навыков работы с бетоном сложно. 
Вчера, 23:3699
Производство полуприцепов НПС 2650
Производство полуприцепов НПС 2650
Компания «Egritech» - предприятие, специализирующееся на изготовлении сельскохозяйственной техники для уборки урожая. Чтобы обеспечить высокое качество и надежность продукции на предприятии полностью отошли от производства на морально и физически устаревших станках.
Вчера, 20:0193
Что такое пудровый маникюр?
Что такое пудровый маникюр?
Женщины, с одной стороны, мечтают о красивом, модном и оригинальном маникюре. Но при этом никто не желает, чтобы в результате его нанесения повредились ногти. Конечно, красота требует жертв, но не до такой же степени!
Вчера, 12:39117

События

В киевском торговом центре взорвалась самодельная бомба
В киевском торговом центре взорвалась самодельная бомба
В одном из торговых центров Оболонского района Киева взорвался почтомат.
Сегодня, 12:4034
Далай-Лама объявил, что переродится в богатой стране в теле женщины
Далай-Лама объявил, что переродится в богатой стране в теле женщины
Если ситуация на Тибете, независимость которого от Китая не признает ни одно государство, не изменится, буддистский духовный лидер Далай-лама после перерождения может стать женщиной в одной из развитых стран. 
Сегодня, 12:3938
Мошеннические сайты, которые выдают себя за систему BankID НБУ работают в Украине
Мошеннические сайты, которые выдают себя за систему BankID НБУ работают в Украине
Национальный банк Украины предупредил о создании мошеннических сайтов, которые пытаются выдать себя за систему BankID НБУ.
Сегодня, 11:0369
Бородатый басист легендарной рок-группы ZZ Top Дасти Хилл умер во сне
Бородатый басист легендарной рок-группы ZZ Top Дасти Хилл умер во сне
В возрасте 72 лет скончался музыкант, басист рок-группы "ZZ Top" Дасти Хилл (Dusty Hill).
Сегодня, 10:0168
В США на химзаводе произошла утечка уксусной кислоты. Два человека погибли, 30 попали в больницу
В США на химзаводе произошла утечка уксусной кислоты. Два человека погибли, 30 попали в больницу
В Америке на химическом заводе произошла серьезная чрезвычайная ситуация.
Сегодня, 10:0080
В демонтированном Монументе славы советским солдатам во Львове нашли "капсулу времени" с двумя списками
В демонтированном Монументе славы советским солдатам во Львове нашли "капсулу времени" с двумя списками
После того как городские власти Львова снесли Монумент славы советским солдатам, освобождавшим город от нацистов в годы Великой Отечественной войны, скульптуры мемориала были перенесены на территорию так называемого музея "Территория террора".
Сегодня, 09:5491
7 Днів