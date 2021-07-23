В киевском торговом центре взорвалась самодельная бомба

В одном из торговых центров Оболонского района Киева взорвался почтомат.

По данным правоохранителей, в одной из ячеек сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом в среду, 29 июля, сообщает пресс-служба полиции Киева.

По словам правоохранителей, инцидент произошел в помещении одного из торговых центров района сегодня утром.

Полицейские предварительно выяснили, что в одной из ячеек почтомата взорвалось самодельное устройство, собранное на основе пиротехнических изделий.

На данный момент сотрудники полиции проводят все необходимые следственные действия на месте взрыва. Инцидент уже зарегистрирован в Оболонском отделе полиции, после проверки ему дадут правовую квалификацию.