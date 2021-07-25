Вслед за Киевом почтомат самодельной бомбой подорвали и в Одессе

В четверг, 29 июля, после взрыва почтомата в одном из киевских торговых центров такой же инцидент произошел в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

К правоохранителям обратился сотрудник "Новой почты". Он заявил, что в почтомате повреждена ячейка. На место выехала полиция. Оказалось, что в одной из ячеек сдетонировала самодельная бомба.

По версии взрывотехников, устройство соорудили из полиэтилена, бумаги, аккумулятора, петарды и таймера. К счастью, в результате его срабатывания обошлось без пострадавших.

Прибывшие не место оперативники собрали обломки самодельной бомбы и направили их на экспертизу. По факту инцидента ведется следствие. Правоохранители уже задокументировали данные, свидетельствующие о преступлении, предусмотренном частью второй статьи 194 УК Украины, речь о намеренном повреждении имущества.