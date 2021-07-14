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События Сегодня, 17:0345
30 тысяч хрущевок хотят снести в Украине

В Украине намеренны снести около 30 тысяч жилых домов  - так называемых хрущевок, построенных в советские времена.

Демонтировать постройки, в которых на данный момент проживают украинцы, смогут только после согласия 75% жителей.

Об этом идет речь в программе от 28 июля "Завтрак с 1+1", видео обнародовано в Ютубе (о сносе хрущевок смотреть с 00:22 до 01:14).

По имеющейся информации Государственной службы статистики, в Украине насчитывается общая площадь устаревшего жилого фонда насчитывает 4,33 миллионов квадратных метров:

  • 4646 многоэтажек, были построенные до 1919 года;
  • 9693 дома, построенные до 1953 года;
  • 7192 многоэтажки, построенные до 1969 года;
  • 5364 дома, построенные до 1989 года.

Отметим, закон о комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда приняли 15 лет назад - в 2006 году. А в начале июля 2021 года правительство вернулось к этому вопросу.

 

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Теги: news, новости, Украина, Хрущовки, 7dniv, 7dnivinfo  
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