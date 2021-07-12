Первой страной мира, где вводят третий укол от коронавируса стал Израиль

Министерство здравоохранения Израиля, где планируют испытать вакцину от коронавируса в таблетках, приняло решение ревакцинировать граждан старше шестидесяти лет третьей дозой препарата от коронавируса.

Об этом сообщает Тimes of Israel.

Таким образом, Израиль стал первой западной страной, где пройдет ревакцинация населения. Третью прививку от коронавируса смогут сделать граждане 60+, с момента получения второй прививки у которых прошло 5 месяцев. Третью дозу начнут вводить с воскресенья, 1 августа.