Семерых нардепов исключили из "Голоса"

Из партии "Голос" исключат 7 депутатов. Решение принято на съезде партии.

Об этом во время пресс-конференции по итогам съезда партии заявила глава партии "Голос" Кира Рудик.

"На съезде рассматривали три вопроса. Первый. Касательно моего отчета о работе на должности главы партии. Второй. Касательно преждевременного сложения полномочий главы партии.

На съезде партии присутствовало 22 делегата со всех регионов Украины, 86 % участников съезда поддержали мою кандидатуру на должности главы парти.

Третий вопрос. Это сегодняшнее заявление о выходе некоторых депутатов из партии голос. В связи с чем, на съезде парти было принято решение о невозможности дальнейшего сотрудничества с этими людьми, а соответственно было принято решение о их исключении из партии "Голос".

Это, Александра Устинова, Ольга Стефанишина, Ярослав Юрчишин, Роман Лозинский, Владимир Цабель, Юлия Клименко, Соломия Бобровская.

Мы считаем этих людей эффективными представителями украинской политики, но строить совместную политическую силу нет возможности", - заявила Рудик.

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что перед принятием присяги народного депутата Украины, все члены фракции "Голос" в ВО написали расписку, что в случае выхода из партии, они также прекращают свои депутатские полномочия.

"Не думаю, что эти люди выполнят взятые на себя обязательства и прекратят свои депутатские полномочия.

На законодательном уровне, исключённые из партии депутаты продолжают состоять во фракции "Голос" исключать из фракции принудительно мы пока не будем.

Идеологически мы не разошлись, просто, кто-то не получил ту должность которую хотел",- рассказал Железняк.