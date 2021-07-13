В "Киевводоканале" заявили, что вода из-под крана вкуснее и полезнее покупной

В "Киевводоканале" заявили, что вода из-под крана не хуже, а по некоторым причинам и лучше той, которую можно купить на разлив или в бутылках.

Поставщик назвал свою воду более безопасной, полезной и выгодной.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В "Киевводоканале" утверждают, что киевляне, конечно, могут сами решать, какую воду им потреблять и использовать для питья и готовки. Однако на предприятии все же приводят три факта в пользу воды из-под крана: безопасность, природное содержание минералов и экономия.

Так, по информации "Киевводоканала", вода, которую они поставляют киевлянам, тщательно очищается и обеззараживается, поэтому ее качество отвечает госстандартам. Это, как считают на предприятии, и является гарантией ее безопасности для людей. В то же время дешевую покупную воду, утверждают в "Киевводоканале", не очищают должным образом и стандартам она не соответствует. А длительное хранение воды в пластике вообще может привести к тому, что в нее попадут химические вещества.

Кроме того, на предприятии утверждают, что вода в кранах киевлян от природы содержат все нужные человеку минералы, а та, которую можно купить в бутылках, нет. Отмечается, что это небезопасно, а если долго пить только дистиллированную воду, то можно заболеть.

В качестве третьей причины выбирать их воду в "Киевводоканале" называют экономию времени, сил и денег. На предприятии утверждают, что вода из-под крана качественная, вкусная и не имеет посторонних запахов, поэтому платить за покупную вовсе не стоит.