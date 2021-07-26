 

Прогноз погоды в Украине на пятницу

События Сегодня, 19:5852
Прогноз погоды в Украине на пятницу

В пятницу, 30 июля, в Украине ожидается жаркая погода - днем столбики термометров поднимутся до +33 градусов. При этом в южных и восточных регионах пройдут дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, в западной части Украины будет жарко и без осадков. Температура воздуха днем +28...+31 градус, а ночью похолодает до +15...+18.

В восточных регионах страны днем столбики термометров поднимутся до +28...+32 градусов, а ночью опустятся до отметок +17...+19. Небольшой дождь и грозы ожидаются как днем, так и ночью.

На юге Украины днем воздух прогреется до +33...+30 градусов, ночью же будет прохладнее - +20...+22. В Одесской области дождь ожидается только ночью, в остальном регионе - грозовые дожди пройдут и днем.

В северной части Украины и Киеве температура воздуха днем будет +28...+30 градусов, а ночью + 17...+20. Ночью может пройти дождь, днем значительных осадков не прогнозируют.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, погода, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Жара до +34 градусов и грозы, погода 27 июля
Жара до +34 градусов и грозы, погода 27 июля
26-июл-2021, 20:17
В Украину возвращается аномальная жара, а на западе пройдут дожди
В Украину возвращается аномальная жара, а на западе пройдут дожди
26-июл-2021, 09:29
Жара до +35 и ливни с грозами. Какой будет погода в Украине в субботу
Жара до +35 и ливни с грозами. Какой будет погода в Украине в субботу
16-июл-2021, 20:38
В Украине неделя начнется с дождей, гроз и незначительного похолодания по всей стране
В Украине неделя начнется с дождей, гроз и незначительного похолодания по всей стране
4-июл-2021, 23:31
Когда аномальная жара в Украине сменится ливнями и грозами рассказали синоптики
Когда аномальная жара в Украине сменится ливнями и грозами рассказали синоптики
23-июн-2021, 10:47

Последние новости

21:51
События
В Атлантическом океане сфотографировали живых Губку Боба и морскую звезду Патрика
21:48
События
В свой день рождения умер мужчина, которому удалили в Виннице зуб
21:46
События
Как в Украине сделать вторую прививку от коронавируса, если первая была получена в другой стране
20:50
События
Ковид-вакцинация ромов началась на Закарпатье
19:58
События
Прогноз погоды в Украине на пятницу
17:22
События
В "Киевводоканале" заявили, что вода из-под крана вкуснее и полезнее покупной
17:18
События
Семерых нардепов исключили из "Голоса"
17:06
События
Первой страной мира, где вводят третий укол от коронавируса стал Израиль
17:03
События
30 тысяч хрущевок хотят снести в Украине
16:59
Политика
ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ выражает безоговорочную поддержку Крестному ходу в честь 1033-летия крещения Киевской Руси
16:58
Политика
Президент Латвии посетит "Крымскую платформу"
16:56
События
Подозреваемых в хищении $400 тысяч руководителей АРМА отстранил суд и назначил им ночной домашний арест
14:25
События
Вслед за Киевом почтомат самодельной бомбой подорвали и в Одессе
14:22
События
"Офис президента шантажировали". Лидер Green Grey заявил о причине, почему не выступит 24 августа
14:20
События
Януковичи не являются подозреваемыми по делу Межигорья - адвокат
12:40
События
В киевском торговом центре взорвалась самодельная бомба
12:39
События
Далай-Лама объявил, что переродится в богатой стране в теле женщины
11:03
События
Мошеннические сайты, которые выдают себя за систему BankID НБУ работают в Украине
10:01
События
Бородатый басист легендарной рок-группы ZZ Top Дасти Хилл умер во сне
10:00
События
В США на химзаводе произошла утечка уксусной кислоты. Два человека погибли, 30 попали в больницу

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 июля 20211949
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 июля 20211658
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 июля 20211645
Спортсменку пощечинами на глазах тысяч зрителей отшлепал немецкий тренер по дзюдо в Токио1429
Зачем США отправляют на саммит "Крымской платформы" министра-гея1093
Фатальную ошибку первого украинского президента Кравчука назвал Арахамия1074
Запустить бесплатные перевозки через линию разграничения на Донбассе хочет Кабмин1057

Досуг

Как и почему телеканалы проигнорировали требования по украинизации фильмов с 16 июля
Как и почему телеканалы проигнорировали требования по украинизации фильмов с 16 июля
Первые две недели с момента вступления в силу новых норм закона о тотальной украинизации показали, что блюсти эти требования готовы не все. С 16 июля украинский язык стал обязательным для всех фильмов и сериалов, которые транслируются по ТВ.
Сегодня, 20:0554
Что такое ирригатор и как им пользоваться?
Что такое ирригатор и как им пользоваться?
Водный чистящий аппарат для зубов является эффективным средством, заботящимся о здоровье ротовой полости. 
Сегодня, 17:2475
Советы по выбору мебели для гостиной
Советы по выбору мебели для гостиной
Лицом каждого дома является гостиная, в которой отдыхают все члены семьи, а также принимаются гости. Поэтому обстановка в этой комнате должна быть уютной и обеспечивать комфорт.
Сегодня, 13:55500
Виниловая плитка – идеальный вариант для отделки пола в ванной
Виниловая плитка – идеальный вариант для отделки пола в ванной
Виниловая плитка – один из самых популярных сегодня вариантов отделки пола в ванной. Но что вы знаете об этом относительно новом напольном покрытии? Предлагаем вместе разобраться в преимуществах и недостатках этого материала, основных его разновидностях, особенностях монтажа.
Сегодня, 12:2191
Обзор популярных брендов косметики для волос
Обзор популярных брендов косметики для волос
Каждой девушке хочется, чтобы волосы выглядели блестящими, живыми и естественными. Но чтобы добиться таких результатов, необходимо постоянно ухаживать за ними и использовать для этого передовые достижения разработок косметических средств - шампуней, лосьонов, масок, кондиционеров и много другого.
Сегодня, 12:2087
Почему новичкам лучше учиться играть на классической гитаре? Рекомендации от ColorSound
Почему новичкам лучше учиться играть на классической гитаре? Рекомендации от ColorSound
Практически каждый в детстве мечтал купить классическую гитару и делать мини концерты своим друзьям, родителям или просто играть для себя и писать романтические песни. 
Вчера, 23:37152

События

В Атлантическом океане сфотографировали живых Губку Боба и морскую звезду Патрика
В Атлантическом океане сфотографировали живых Губку Боба и морскую звезду Патрика
Американские ученые в Атлантическом океане на глубине почти два километра сфотографировали реальных прототипов популярных мульт-персонажей Губки Боба Квадратные Штаны и морской звезды Патрика. Правда, в жизни они не приятели, а хищник и его обед.
Сегодня, 21:5138
В свой день рождения умер мужчина, которому удалили в Виннице зуб
В свой день рождения умер мужчина, которому удалили в Виннице зуб
52-летний житель Винницы умер в свой день рождения после того, как ему в местной стоматологической поликлинике вырвали зуб.
Сегодня, 21:4841
Как в Украине сделать вторую прививку от коронавируса, если первая была получена в другой стране
Как в Украине сделать вторую прививку от коронавируса, если первая была получена в другой стране
Граждане Украины, которые сделали первую прививку от коронавируса за пределами страны, могут закончить курс вакцинации на родине.
Сегодня, 21:4649
Ковид-вакцинация ромов началась на Закарпатье
Ковид-вакцинация ромов началась на Закарпатье
В Закарпатской области началась вакцинация от коронавируса в поселении ромов.
Сегодня, 20:5052
Прогноз погоды в Украине на пятницу
Прогноз погоды в Украине на пятницу
В пятницу, 30 июля, в Украине ожидается жаркая погода - днем столбики термометров поднимутся до +33 градусов.
Сегодня, 19:5856
В "Киевводоканале" заявили, что вода из-под крана вкуснее и полезнее покупной
В "Киевводоканале" заявили, что вода из-под крана вкуснее и полезнее покупной
В "Киевводоканале" заявили, что вода из-под крана не хуже, а по некоторым причинам и лучше той, которую можно купить на разлив или в бутылках.
Сегодня, 17:2277
7 Днів