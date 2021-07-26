Прогноз погоды в Украине на пятницу

В пятницу, 30 июля, в Украине ожидается жаркая погода - днем столбики термометров поднимутся до +33 градусов. При этом в южных и восточных регионах пройдут дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, в западной части Украины будет жарко и без осадков. Температура воздуха днем +28...+31 градус, а ночью похолодает до +15...+18.

В восточных регионах страны днем столбики термометров поднимутся до +28...+32 градусов, а ночью опустятся до отметок +17...+19. Небольшой дождь и грозы ожидаются как днем, так и ночью.

На юге Украины днем воздух прогреется до +33...+30 градусов, ночью же будет прохладнее - +20...+22. В Одесской области дождь ожидается только ночью, в остальном регионе - грозовые дожди пройдут и днем.

В северной части Украины и Киеве температура воздуха днем будет +28...+30 градусов, а ночью + 17...+20. Ночью может пройти дождь, днем значительных осадков не прогнозируют.