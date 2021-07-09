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События Сегодня, 21:4648
Как в Украине сделать вторую прививку от коронавируса, если первая была получена в другой стране

Граждане Украины, которые сделали первую прививку от коронавируса за пределами страны, могут закончить курс вакцинации на родине.

В первую очередь для этого нужно обратиться к своему семейному врачу.

Об этом сообщает пресс-служба центра общественного здоровья на своей странице в Facebook.

Украинцы, которые получили первую прививку от коронавируса в другой стране должны обратиться к семейному врачу, чтобы тот внес эту информацию в  электронную систему здравоохранения. Для этого нужно иметь при себе документ, который подтверждает получение первой дозы и его перевод на украинский язык в произвольной форме.

После этого можно обратиться в один из центров массовой вакцинации от коронавируса, где будет в наличии нужная вакцина. Важно соблюдать рекомендуемый срок после первой дозы:

  • AstraZeneca - 12 недель,
  • Comirnaty / Pfizer - 21-28 дней,
  • CoronaVac / Sinovac - 14-28 дней,
  • Moderna - 28 дней.

После этого можно получать прививку. В случае,е сли остались вопросы в ЦОЗ рекомендуют позвонить в контакт-центр по телефону: 0800 60 20 19.

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