В Атлантическом океане сфотографировали живых Губку Боба и морскую звезду Патрика

Американские ученые в Атлантическом океане на глубине почти два километра сфотографировали реальных прототипов популярных мульт-персонажей Губки Боба Квадратные Штаны и морской звезды Патрика. Правда, в жизни они не приятели, а хищник и его обед.

О забавном фото сообщает издание Business Insider.

Снимок сделали сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований США с помощью глубоководного аппарата. Желтая губка и розовая звезда позировали на склоне подводной горы Ретривер примерно в 320 километрах от Нью-Йорка.

Специалист управления Кристофер Ма опубликовал фото в Твиттере и написал, что обычно избегает подобных сравнений, но в случае с парочкой морских обитателей было сложно удержаться.

"Смешно. Обычно я избегаю таких отсылок. Но... Вау! Губка Боб и Патрик в настоящей жизни! Подводная гора Ретривер, 1885 м", - написал Ма.

В комментарии Business Insider ученый сказал, что подобных фото реальных прототипов персонажей немало, но это или фотошоп, или на них изображены губки и звезды других цветов. Но на этот раз совпадение идеальное по оттенку и форме.

Ученые открыли около 8500 видов морских губок, но лишь их малая часть имеет квадратную форму. Позирующая в кадре губка рода Hertwigia необычна и своим ярко-желтым цветом, так как большинство ее глубоководных сородичей оранжевые или белые. Такая расцветка помогает им замаскироваться в тускло освещенной среде.

А вот цвет найденной морской звезды рода Chondraster распространен шире. Также эти звезды бывают белыми и темно-розовыми.

Если в мультфильме персонажи дружат, что в природе звезды рода Chondraster - хищники, а морские губки для них - излюбленный пункт в меню. Так что, скорее всего, на фото Патрик подкрадывается к Губке Бобу, чтобы его поглотить.

К слову, морские звезды едят необычным способом: выворачивают свой желудок наизнанку и выделяют пищеварительные ферменты на добычу. Уже частично расщепленную жертву хищник перемещает к ротовому отверстию.