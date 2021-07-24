Подозреваемому в убийстве 6-летней Мирославы подростку избрали меру пресечения

13-летнего парня, которого задержали по подозрению в убийстве 6-летней Мирославы Третьяк в Старом Салтове под Харьковом, отправили в приемник-распределитель для детей 30 дней.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Согласно данным досудебного расследования, правоохранителям обратилась мама девочки. Она рассказала, что ее дочь гуляла возле дома с соседским мальчиком, однако позже ушла со двора и больше не вернулась.

Ребенка искали правоохранители, волонтеры, кинологи. Около полуночи полиция нашла тело девочки в заброшенной старой пекарне с признаками насильственной смерти. На теле и голове ребенка были многочисленные ушибы. В содеянном прокуратура подозревает 13-летнего соседа.

Тело погибшей Мирославы направили в морг для дальнейшего проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следователи следственного отдела отдела полиции Чугуевского районного управления ведут досудебное расследование.