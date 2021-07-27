Зеленский высказал соболезнования Эрдогану из-за пожаров в Турции и направил туда два пожарных самолета

В Турции масштабные лесные пожары, которые охватили страну в конце июля, признали национальным бедствием.

Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану соболезнования. Киев направил в страну пожарные самолеты для ликвидации огня.

Сообщение о соболезновании глава украинского государства разместил в Twitter.

Зеленский опубликовал его вечером в четверг, 29 июля. Он анонсировал, что в пятницу Украина направит в Турцию пожарный самолет.

Утром 30 июля ГСЧС сообщила о том, что в Туркцию вылетают сразу два украинских пожарных самолета. По данным украинского ведомства, пожары рядом с городом Манавгат уже распространились на территорию соседних провинций: Кайсери, Стамбул, Коджаэли, Адана, Измир и Стамбул. Общая их площадь превышает 1,5 тысячи гектаров. Уже есть информация о четырех погибших и 183 пострадавших. По данным украинского МИД, среди них нет украинцев.