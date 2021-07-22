Бацька пригрозил олимпийцам Беларуси. "Без медалей можете не ехать домой"

В Японии продолжаются XXXII Олимпийские игры, на которых у сборной Украины после шести дней соревнований всего четыре бронзовые награды (сегодня в Токио идет 7 день стартов - Ред.).

Но у наших соседей из Беларуси дела еще хуже. Национальная сборная республики до сих пор остается без наград.

Все это вызвало резкую критику со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко. Он выступил с предупреждением в адрес спортсменов и спортивного руководства страны.

Об этом передает портал Gazeta со ссылкой на государственное информационное агентство БелТА.

По мнению главы государства, нынешние результаты Беларуси говорят о том, что многие и руководители федераций, и тренеры и сами спортсмены поехали в Токио "как туристы". И таким людям, если они не добьются успеха, на Родину "лучше не возвращаться".

Эти свои слова Александр Лукашенко подтвердил оригинальным сравнением, что это заявление "президента страны, а не руководителя общественной организации" и понимать их следует так, как кому угодно.