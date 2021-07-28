В Киеве водитель "насобирал" штрафов на 80 тысяч и сбежал от исполнительной службы при конфискации авто

В Киеве водитель автомобиля "Infiniti", имея множество штрафов, не захотел отдать свою иномарку исполнительной службе, задел припаркованную рядом машину, сбил инспектора, после чего скрылся.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua с соцсетях.

Данное происшествие произошло в Голосеевском районе столицы.

По информации паблика, у водителя "Инфинити" имеется 74 штрафа, на сумму более 80 000 гривен, которые он из принципа не оплачивает. В таком случае, исполнительная служба вместе с правоохранителями должна изъять авто в счет оплаты штрафов.