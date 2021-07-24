Тарифы на электричество для украинцев, которые будут действовать до конца лета опубликовал Кабмин

Кабмин 30 июля обнародовал тарифы на электроэнергию для населения, по которым украинцы будут оплачивать свет до конца лета. Цена, установленная на уровне 1,68 гривен за кВт/час, будет действовать еще месяц.

Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на сайте украинского правительства.

Фиксированная цена в размере 1,68 грн за кВт-ч прописана в постановлении о специальных обязательствах на рынке электроэнергии. Срок его действия ранее должен был завершаться в конце июля. Однако на этой неделе Кабмин продлил его до конца лета.

В правительстве уточняют, что продлевая действия спецобязательств, власти защищают бытовых потребителей от резкого ценового скачка, а также выигрывают время для того, чтобы проработать новый механизм ценообразования.