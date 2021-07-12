В России заявили, что проблема с водоснабжением Крыма решена на ближайшие два года вперед

В водохранилищах аннексированного Крыма уже есть двухгодовой запас воды. Кроме того, сегодня, 30 июля, из скважин под Азовским морем добыли первую партию воды для полуострова.

Об этом со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщают "РИА Новости".

По словам Хуснуллина, проблема воды для Крыма решена на два года вперед. Кроме того, продолжается работа по добыче воды из скважин по Азовским морем. Первую ее партию уже получили, сейчас продолжается проверка ее состояния. Кроме того, в ближайшее время ее доставят в Москву для проведения необходимых анализов.

До конца сентября планируется пробурить еще несколько скважин для добычи воды в Азовском море.