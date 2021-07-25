Мобильный оператор "ДНР" переходит на телефонный код России

Мобильный оператор "ДНР" переходит на российский телефонный код +7958.

Абоненты оператора "Феникс" в Донецке начали получать СМС о том, что их номер подключен к российскому телефонному коду +7958.

Это значит, что теперь с "Феникса" можно звонить на российские номера, а также принимать с них звонки. Стоимость звонка - по внутренним ценам мобильной связи в России.

Также через российский телефонный код теперь можно звонить из любой точки мира в "ДНР". Теоретически - из Украины тоже. В этом случае код "Феникса" 071 в номере телефона меняется на российский 7958.

Как рассказывают "Стране" местные жители, СМС-уведомления о переходе на российский код получают пока не все жители "республики". То есть вводится это постепенно.

Оператор "Феникс" назвал это экспериментальным проектом. Постепенно российский код введут для всех абонентов из "ДНР".