Что говорят врачи об идее смешивания вакцин от коронавируса

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил, что в Украине хотят официально разрешить смешивать (микшировать) разные виды вакцин от ковида. Речь идет о возможности введения второй дозы Comirnaty/Pfizer-BioNTech после первой дозы м-РНК вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом.

Также, если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу препарата Pfizer по решению врача.

Сейчас рассматривается вопрос об оформлении соответствующего приказа и разработке детальных пошаговых инструкций.

При этом ранее в ВОЗ советовали не смешивать вакцины против Covid-19 от разных производителей, потому что реальных данных о действии на организм человека такого "коктейля" крайне мало.

Впрочем, еще в прошлом месяце Европейское агентство лекарственных средств заявило о существовании "веских научных оснований", позволяющих полагать, что смешивание вакцин безопасно и эффективно. Так, например, Испания, Германия и Франция решили предложить вакцину производства Pfizer или Moderna в качестве второй дозы молодым людям, которые уже получили первую дозу препарата AstraZeneca, из-за опасений по поводу появления тромбов у этой группы населения.

"Страна" опросила экспертов из медицинской сферы и узнала, почему Минздрав хочет разрешить смешивать разные вакцины, связано ли это с нехваткой вакцин в Украине для второй дозы, и не опасен ли такой "коктейль" для здоровья человека.

Евгения Менжулина, врач-инфекционист:

"Биологические препараты нельзя между собой перемешивать. Вакцины имеют разный состав и план действий. Ожидаемый ответ от них один - это наличие иммунологической реакции, защитного титра антител, которые позволяют на определённое время организму быть резистентным к инфекции. Но уколоть одну векторную вакцину, а одну РНК - это называется "ни пять, ни шесть". То есть, каждой вакцины зашло по половине.

Я слышала, что в Европе есть опыт смешивания вакцин. Но его часто путают с такой ситуацией: например, есть разные фирмы-производители типа вакцин. Как, например, с AstraZeneca – ее изготавливают в Италии, в Индии и ещё где-то, но модель вакцины одна. А если мы смешаем векторную и инактивированную вакцину, например, CoronaVac, – совершенно поменяется план действий. Какие-то вакцины действуют полностью на вирус, некоторые только на спайковый белок. По крайней мере, смешивание - это нелогично.

Если привить человека AstraZeneca полным курсом, а потом через какое-то время Pfizer - тогда здесь нет вопросов. Но это должно быть распределено по времени с контролем иммунологического ответа, самочувствия пациента и так далее. Но если сегодня это будет AstraZeneca, а завтра Pfizer – это недопустимый трэш.

Насколько я знаю, вакцин в Украине достаточно, так что не думаю, что идея смешивания связана с причиной недостатка вакцин. Хватает любых препаратов - тот, кто делал первую прививку определённым препаратом, им же заканчивал и вторую.

Все созданные вакцины от коронавирусной инфекции по факту сейчас проходят большую стадию апробации и массового применения. Мы только изучаем дальнейшие последствия: как будут себя чувствовать люди, нужна ли ревакцинация. Зачем смешивать вакцины, не зная до конца эффекта действия одного препарата?

При смешивании AstraZeneca и Pfizer количество антител может увеличиваться хоть в 125 раз - это ни на что не влияет. Нужно смотреть на специфичность антител и время, которое они находится в действии. То есть, достаточного ли этого для изменяющейся короны, например, «Дельта» и «Гамма»-штаммов? Любые антитела сработают, потому что они специфичны после Pfizer и AstraZeneca. Единоначалия в рекомендациях по вакцинации пока что нет, потому что опыт приобретается прямо сегодня, с минуты на минуту".

Сергей Кравченко, глава Национальной медицинской палаты Украины:

"В данном случае главный вопрос - насколько эффективна вакцинация при смене бустеров.

На данный момент есть результаты исключительно доклинических исследований и промежуточных результатов клинических исследований по взаимозамене двух вакцин — векторной AstraZeneca и РНК-вакцины Pfizer. Результаты говорят о том, что более эффективная вакцинация происходит тогда, когда человек получает праймер AstraZeneca, а потом через три недели вакцину Pfizer. При такой комбинации реактивность иммунитета, выработка антител и формирование клеточной памяти значительно выше.

На основании этих данных рекомендуют при аллергических реакциях на AstraZeneca во время второй инъекции в качестве бустера использовать Pfizer.

Сами вакцины, которые существуют сейчас, доказали свою эффективность, гипотеза взаимозамены вакцин говорит о том, что это смешивание безопасно на 99%. Но стопроцентный ответ мы можем получить только после проведения доклинических и клинических исследований. В Украине таких исследований не создают. Поэтому мы, как правило, смотрим на рекомендации ВОЗ или национальных регуляторов экономически развитых государств.

Вопрос о других вакцинах ещё изучается. Поэтому голословные заявления хороши, но пока что они преждевременны. Об этом говорит не только Игррь Кузин, но и Национальная техническая группа по иммунопрофилактике, которую возглавляет Фёдор Лапий. Недавно он также призывал в обязательном порядке вакцинировать беременных женщин теми вакцинами, которые есть в Украине, несмотря на то, что в инструкции вакцин CoronaVac есть прямое противопоказание, в вакцине Pfizer и Moderna подобная вакцинация является возможной, только если это безальтернативный метод, а в CoviShield и AstraZeneca вакцинация беременных вообще не изучалась.

Идея со смешиванием вакцин однозначно связана с их недостаточным количеством от одного представителя для проведения всего цикла вакцинации. Но изначально первые исследования по поводу взаимозамены праймера и бустера были проведены в Китае. После этого вопросом смешивания стали заниматься Европейские страны и другие. Но Китай изначально изучал эффективность, а в Украине или в Европе есть острый дефицит вакцин.

Более того, у нас постоянно возникают скандалы из-за отсутствия инфраструктуры для проведения массовой вакцинопрофилактики. После чего возникают постоянные трудности с поставками вакцин, их распространением, соблюдением холодовой цепи. Поэтому вопрос взаимозамены праймера и бустера становится все более актуальным".

Сергей Крамарев, украинский детский врач-инфекционист:

"Историю с ковидом, начиная от лечения, профилактики и заканчивая скороспелыми вакцинами, которые были созданы за полгода, можно полностью назвать экспериментом. Действительно, ВОЗ предостерегает от смешивания вакцин, потому что вопрос до конца не изучен. Хотя, насколько я знаю, есть исследования, в ходе которых комбинируют РНК- и векторные вакцины и якобы даже получают лучший результат, чем от моновакцин. Но даже эти исследования проводили на небольшой выборке.

Поэтому, с точки зрения доказательной медицины и статистики, такие результаты за абсолют принимать нельзя.

Сейчас предугадать результат от смешивания вакцин все еще сложно, потому что нет долговременных наблюдений.

С моей точки зрения, сейчас Минздрав Украины рекомендует смешивать вакцины для того, чтобы людям было чем завершить полный цикл вакцинации, так как вакцин для второй дозы не хватает.

Опыт микширования вакцин во время инфекционных заболеваний уже был. Например, календарная вакцина АКДС. Уже очень давно говорилось, что необязательно проводить вакцинацию препаратом одного производителя. Но разрешаются подобные по своему составу вакцины, а в случае с коронавирусом – они разные, поэтому сложно говорить о последствиях".

Олег Рубан, врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук:

"Использование разных видов вакцин - это очень правильно и должно использоваться во всем мире. Их уже начали использовать в США, Великобритании и Испании. Поэтому необходимо проводить вакцинацию.

Во-первых, нужно проверять наличие антител. Во-вторых, вакцинация должна проходить разными вакцинами, потому что те спайковые белки, которые являются основными, при разных видах вакцин разные. Поэтому и предложили повысить эффективность разными вакцинами.

Сегодня даже Израиль пришел к выводу о смешивании вакцин, ведь данный возбудитель очень быстро мутирует. Я выступаю за прививки разными вакцинами от коронавирусной инфекции.

Правильно вакцинироваться, начиная с CoronaVac - это фактически инактивированный возбудитель. А дальше уже РНК-вакцинами, например, Moderna и Pfizer. Поэтому сегодня основная задача - формирование клеточного и лимфоцитного иммунитета.

Не может быть такого, чтобы инициативу по смешиванию предлагали потому, что в Украине недостаточно вакцин. Сегодня достаточно качественных и безопасных препаратов для вакцинирования. Помимо этого, даже несмотря на то, что в Украине не проводятся специальные исследования по микшированию вакцин, они все равно есть в других странах. По их результатам мы можем понять, что такой подход к вакцинированию эффективный для погашения пандемии".

Святослав Протас, экс-глава Госсанэпидслужбы Украины.

"Наверное, Игорь Кузин неправильно выразился, назвав такую такой процесс "смешиванием". Думаю, речь шла, скорее всего, о ревакцинация (когда через какое-то время человеку нужно заново делать две дозы вакцины - Ред.). Микширование - это когда всего "наливают" понемногу. Здесь ситуация другая.

Это примерно так же, как если бы вы переболели разными штаммами коронавируса или гриппа. С вакциной похожая ситуация, и говорить здесь про опасность не стоит. Потому что в вакцинах есть два ключевых показателя, которые балансируют между собой, - это эффективность и безопасность. Непосредственно в случае ревакцинации это никак не влияет на безопасность, потому что вакцины не смешиваются в организме. Здесь может быть исключительно вопрос эффективности.

Но в этом случае мы можем говорить, что эффективность будет ниже, чем от моновакцины. Вакцинироваться лучше в пределах одной технологии.

Что больше влияет на потерю эффективности от вакцинации - прививка двумя дозами разных типов вакцин или проблемы с транспортировкой и хранением вакцины? Смешивание в данном случае - ничто. Вред от несоответствующей температуры хранения вакцины намного выше, нежели от вакцинации разными типами препаратов.

Очевидно, что "смешивание" вакцин предложили именно из-за недостаточного количества вакцин в нашей стране. Понятно дело, что выкручиваются как могут. Например, в Украине отсутсвует CoviShield, и много людей получили только первую дозу. Многие сетуют на врачей, но они ничего не могут сделать в этой ситуации. Если говорить из своего опыта, от гриппа я прививался двумя разными вакцинами – проблемы в этом абсолютно никакой не было".