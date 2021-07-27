Впервые в Украине женщина стала командующей подразделения ВСУ

В Вооруженных Силах Украины командование впервые возглавила женщина. Командующей Медицинских сил ВСУ стала полковник медицинской службы, главный инспектор Главной инспекции Минобороны Татьяна Остащенко.

Приказ о ее назначении подписал министр обороны Андрей Таран, пишет пресс-служба министерства.

Таран рассказал, что согласно принципам и подходам НАТО женщины могут проходить военную службу наравне с мужчинами. Поддержку назначения Татьяны Остащенко выказал и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский.

При этом он добавил, что назначение на такой пост женщины говорит не только о гендерном равенстве, но и о том, что квалификация и патриотизм, профессиональные качества идут на первом месте.

На сегодняшний день женщины составляют практически четверть общей численности ВС и их роль в развитии войск становится больше.

Остащенко Татьяна Николаевна родилась 1974 год, закончила фармацевтический факультет Львовского Государственного медицинского институтаи Украинскую военно-медицинскую академию.

Получила оперативно-тактический уровень военного образования в 2020 году, прошла подготовку на ряде курсов армий государств-НАТО. В Кранфильдськом университете (Великобритания) закончила курсы реформирования сектора обороны и безопасности, а также стратегического лидерства для руководящего состава.