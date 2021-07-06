Почему курорты Турции охватили пожары и что делать украинским туристам

На популярных курортах Турции продолжаются масштабные пожары. Горит большая часть южного побережья.

Огонь вспыхнул в лесах сразу в нескольких городах на берегах Средиземного и Эгейского морей, в эпицентре пекла - часть Анталии (Манавгат и Сиде), Бодрум и Мармарис. Трое местных жителей погибли, идет массовая эвакуация.

Сильные ветры быстро разносят пламя по окрестностям. Огонь подбирается к отелям - уже эвакуировали туристов из двух "трешек" на окраине Мармариса и из "пятёрки" Titaniс Deluxe в Бодруме, где отдыхало около пяти тысяч человек. Некоторых вывозили прямо с пляжа на лодках и яхтах.

Как сообщили в пресс-службе МИД, украинцев среди пострадавших и эвакуированных нет, обращаются лишь одиночные туристы, желающие выселиться из отелей, где из-за пожаров пропал свет или вода.

Глава ведомства Дмитрий Кулеба в своем Twitter сообщил, что разрабатывается план эвакуации, если ситуация ухудшится. Украина послала для тушения пожаров в Турции два самолета.

Одной из главных версий страшных пожаров рассматривают версии поджога или теракта.

Узнавали, почему Турцию охватили массовые пожары, грозят ли они курортам и что делать туристам.

"Летает пепел, воду из моря черпают"

"Все в дыму, летают вертолёты, воду из моря черпают. Смотреть на это очень страшно. Наш отель в безопасности, как и большинство других, ведь горят леса, это далеко от курортной зоны. Но то, что показывают по телевизору, похоже на ад, на фильм ужасов", - рассказала нам украинка Ирина Ярошенко, которая сейчас отдыхает в Сиде.

"Я в Манавгате, тут воняет гарью, летает пепел. Когда летели, переживали, чтобы не заболеть короной, а тут пожары. Мы уже договорились с туроператором о переезде в Кемер, там все чисто", - рассказал Максим Кушнир, отдыхающий под Анталией.

Туроператоры уверяют, что большинству отелей ничего не угрожает, поскольку они находятся далеко от пожаров.

"Максимум - это задымление, перебои в электроснабжении. И то это одиночные случаи. Большинство туристов только видят дым вдалеке, им ничего не угрожает. Эвакуацию провели только в "Титанике" в Бодруме. Огонь уже берут под контроль. Если туристы опасаются за свою безопасность, их могут переселить в города, которые не пострадали от пожаров, в аналогичный по уровню отель. Приходится отменять и переносить часть экскурсий, связанных с выездом в горы (рафтинг, сафари)", - сказал нам представитель одного из крупных туроператоров Игорь Забигайло.

Тем, кто собирается в отпуск и хочет отменить тур в Турцию из-за пожаров, советуют поменять локацию отдыха, ведь деньги за поездку не вернут.

"Аннулировать тур бесплатно можно только если МИД объявит о рекомендации не ехать в Турцию из-за угрозы здоровью и жизни. В противном случае доньи теряются. Пока есть много звонков туристов, которые испуганы новостями из Турции. Но отменять или переносить тур пока никто не требовал", - говорит Забигайло.

"Люди кричат: мы горим, но к нам никто не приезжает"

Живущие в Турции украинцы рассказывают, что местные не помнят, чтобы Турция так горела.

"Когда загорелся Манавгат под Анталией, думали, что это лесной пожар из-за жары. Температуры в Турции, действительно, стоят рекордные, до +50. Когда огонь подобрался к домам, и сказали, что загорелось в четырех разных отдельных точках, стало понятно, что это не просто жара. В Турции лесные пожары летом - не редкость, но не в таких масштабах. В Манавгате и Манисе поймали поджигателей. И в обоих случаях объявили, что они - из Рабочей партии Курдистана (или, как ее называют, ПКК). Ситуация усугубляется тем, что в Турции установилась аномальная жара, воздух сухой, а это способствует быстрому распространению огня. Люди плачут, ведь горят дома, сады, плантации. Погибло несколько человек, сотни животных. Но огонь никак не могут взять под контроль. Люди кричат: мы горим, но к нам никто не приезжает. Ведь подобраться к некоторым очагам практически невозможно, тушат с земли, тушат с воздуха, но сил не хватает. И сложно сказать, что огонь не вспыхнет вновь", - рассказала "Стране" живущая в Измире Анна.

Турки, живущие возле горящих лесов, - в отчаянии.

60-летняя Джемиле Онер, дом которой в районе Караёз в Манавгате под Анталией огонь превратил пепел, расплакалась, сказав, что у нее рак, а деньги, которые она сэкономила на лечение, сгорели.

"Я продала свою корову за 15 тысяч лир (около 50 тыс. грн) для лечения, это мои единственные сбережения. Я не смогла спасти свои деньги от огня", - сокрушается она.

У бывшей модели Тугбы Озай, чья ферма в районе Бучаксейхлер Манавгата сгорела, случился нервный срыв, а затем инсульт. Озай, расплакавшись в прямом эфире в соцсетях, сделала следующий пост из больницы. Ферма Озай уже пострадала во время пожара, вспыхнувшего в том же районе в 2007 году, а теперь совсем сгорела.

Пекло, курды, застройщики

Версий причин масштабных пожаров несколько. По одной из них, это действительно аномальная жара и частично поджоги. Которые, как считают одни, могли устроить застройщики, желающие расчистить места под строительство отелей.

По другой, вооруженные отряды курдов, ведь как раз сейчас началась очередная операция против них. По крайней мере эта версия активно осуждается. Появилась информация, что поджечь леса могли активисты молодежного крыла Рабочей партии Курдистана, так называемые "Дети огня", которые ранее уже устраивали поджоги в Турции.

Еще одна, неофициальная версия, к пожарам могут быть причастны нелегалы из Сирии и Афганистана, которые в последнее время массово прибывают в Турцию, а им грозят депортацией.

В группах живущих в Турции украинцев, часть националистов, естественно, даже здесь увидела "руку Кремля".

"Это все рука Кремля, чтобы россияне не ездили на отдых в Турцию", - на полном серьезе пишет уроженка Львова Мария Темиз.

"Это не повод для шуток. Русских здесь хватает", - одергивает ее Мирослава Козицкая.

Другие уверены в бизнес-подоплеке.

"Это поджоги. Туристическое побережья плотно застроено, а там где лес, то рубить деревья и строить что-то, запрещено законодательством. А вот когда уже все сгорит, то вырастить что-то на этой земле еще много десятков лет будет невозможно. А вот для строительства как раз подходящая площадка. Лесов на черноморском побережье куда больше. Но направление не популярно среди иностранных туристов. Поэтому земля для строительства гостиниц не интересна. Это мое субъективное мнение", - считает живущая в Анкаре уроженка Козятина Елена Доулу.