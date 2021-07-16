Cанкции против "контрабандиста", связанного с уволенным генералом СБУ

Совет Национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против трёх граждан и связанных с ними 24 компаний, которых СНБО обвиняет в контрабанде.

Об этом секретарь СНБО сказал на брифинге в пятницу, 30 июля.

Санкции вводятся в отношении гражданина Германии Александра Акста и двух граждан Украины - Валерия Фальковского и Владислава Студенца.

"24 компании, аффилированные этими господами, также вошли в этот список", - сказал Данилов.

Данилов отдельно уточнил, что этот список "контрабандистов" составляло не СБУ, как ранее, а МВД.