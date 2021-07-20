В Одесском СИЗО начали учить заключенных подростков киберспорту

В одесской следственном изоляторе установили три игровые приставки PlayStation 4.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

В СИЗО рассказали, что консоли будут использоваться для несовершеннолетних арестантов. По словам тюремщиков, игры являются не только веселым времяпровождением, но и могут стать билетом в занятие киберспортом для заключенных.

Приставки были предоставлены СИЗО главой Федерации киберспорта Юга Украины Андреем Вороновым.

Сообщается, молодые арестанты сразу же испробовали новые PlayStation.

По словам полковника внутренней службы Сергей Чишкала, проект даст возможность несовершеннолетним в стенах СИЗО учиться киберспорту, правильной игре и самодисциплине. Кроме того, это позволит детям заполнить досуг и стать на путь исправления.

Также там заявили, что представители Федерации киберспорта будут посещать СИЗО по графику для преподавания новой дисциплины.