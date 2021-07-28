 

Как нашелся похищенный судья Чаус и на кого теперь он даст показания

События Сегодня, 19:29124
Как нашелся похищенный судья Чаус и на кого теперь он даст показания

Сегодня впервые подтвердилась информация о возвращении бывшего судьи Николая Чауса в Украину. 

Служитель Фемиды в 2016 году попался на взятке. Но, как стало известно позже, этот работник Днепровского суда Киева был не просто коррупционером - его называли "карманным" судьей команды Порошенко. 

Поэтому, не дожидаясь ареста, люди экс-президента вывезли его в соседнюю Молдову. Где Чаус и находился до нынешнего апреля - пока его не похитили в окрестностях Кишинева. 

Молдова обвинила в похищении украинские спецслужбы. И многое действительно указывало на то, что Чауса насильно вывезли на родину сотрудники Главного управления разведки при Минобороны. 

До недавнего времени судья давал о себе знать на нескольких видео, которые появились в специально созданном для этих целей телеграм-канале. Там Чаус никаких деталей о своем положении не раскрывал и туманно намекал, что скоро начнет давать показания на Порошенко и его окружение. 

Но потом видео закончились. А Чаус в предпоследний день июля внезапно возник в одном их винницких сел, куда пришел в одних трусах.

"Страна" разбиралась, куда теперь придет следствие по судье и где он на самом деле находился. 

Что известно о похищении Чауса

Бывший судья пропал из Молдовы в апреле. Его похитили возле спортивного комплекса, куда ходил сын беглого судьи.

Официальные органы Молдовы обвинили украинцев. А журналисты "Радио Свобода" установили, что к делу причастны сотрудники Главного управления разведки МО Украины. 

Назывались даже имена разведчиков: Юрий Коваленко и Андрей Куценко. Другие участники операции - бывшие работники украинской полиции, Нацгвардии и криминальные элементы. Всего около десятка человек. 

При этом отношения двух президентов - Владимира Зеленского и Майи Санду - начали на этом фоне портиться: так, по слухам, в Грузии их встреча продлилась всего несколько минут. Причем прошла она на повышенных тонах, так как президент Молдовы сходу задала вопрос про Чауса. 

23 июля - за неделю до появления Чауса - генпрокуратура Молдовы заявила, что следствие завершено, и роль Украины в похищении несомненна. 

"Мы идентифицировали людей также из спецструктур в Украине. В основном мы завершили расследование здесь, в Республике Молдова. Мы отправили несколько запросов в Украину и ждем ответов. Наша задача - идентифицировать людей, которые приехали из Украины и проводили соответствующие операции",- заявил генпрокурор Молдовы Александр Стояногло.

В общем поднялся нешуточный и крайне опасный для Банковой скандал: Киев рискует получить имидж государства-киднеппера.

Тем более, что такие методы Украиной уже давно используются на территории России, а также "республик" Донбасса. Вспомнить хотя бы дело "вагнеровцев" или "днровца" Владимира Цемаха, которого выкрали ради показаний по малазийскому "Боингу". 

"Страна" через своих источников тогда подтвердила информацию, что Чауса из Молдовы вывозило ГУР.

Затем его, по нашей информации, держали на одной из баз военной разведки. Целью было получение ценного свидетеля против Петра Порошенко - как инструмент давления на бывшего президента.

Украинские власти пытались причастность к похищению опровергать, но выходило как-то скромно и не совсем убедительно. А сам Николай Чаус начал тем временем "всплывать со дна". 

Первые явления Чауса

Примерно через месяц после исчезновения открылся телеграм-канал "Николай Чаус", где 16 марта вышло первое видео. Он заявил, что с ним все порядке, и он готов дать показания на тех, кто его похищал и вывозил. Правда, речи идет не о последнем похищении, а о далеком 2016 годе - то есть когда его вывозили из Украины в Молдову. 

Это видео лишь укрепило подозрение в том, что Чауса выкрали украинские власти, которые теперь держат его под своим контролем.

Далее он выпустил еще несколько видео на ту же тему - с намеками на показания против того же Грановского. Также в одном из роликов он покритиковал главу НАБУ Артема Сытника (Бюро ведет следствие по взятке Чауса).

В НАБУ это расценили как попытку забрать дело Чауса из антикоррупционного ведомства. То есть у Сытника весьма прозрачно намекнули, что судью удерживает одна из лояльных Банковой спецслужб. Видимо, пытаясь обменять закрытие дела на Чауса на его согласие сотрудничать и давать показания. 

Последний пост вышел 17 июня и касался кадров Порошенко в прокуратуре. После этого роликов у Чауса - или тех, кто его удерживал - более не появлялось. Ситуация выглядела так, будто похитители судьи находятся на распутье и не знают, что делать. 

К слову, в день, когда генпрокуратура Молдовы заявила, что расследовала причастность украинцев к похищению, Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка. Как рассказывали источники "Страны" - в том числе за похищение Чауса, которое, по некоторым данным, курировал Кондратюк. 

А через неделю судья объявился в селе Мазуровка Винницкой области. Он явился в одних шортах (или трусах) к старосте и объявил, что он - Николай Чаус. Староста вызвал полицию. Но, по данным "Страны", судью увезли сотрудники СБУ. И сейчас его транспортируют в Киев, что подтвердил и адвокат Чауса Ростислав Кравец. 

НАБУ уже потребовала передать им Чауса и пожаловалось, что сотрудники правоохранительных органов, в руках которых сейчас находится Чаус, не выходят на контакт.

Пока официально задержание Чауса не подтверждается. Но уже сейчас можно сделать определенные выводы.

Что означает явление Чауса?

То, что судья рано или поздно появится, "Страна" предполагала еще весной. Похищение нужно было как-то легализовать. Альтернативной была бы только убийство  Чауса. Но тогда вся операция по его ввозу в Украину не имела бы смысла. 

Самый простой способ легализации - это "случайно" найти судью и потом долго расследовать его похищение - что позволяет держать Чауса в СБУ или полиции, а не у НАБУ (именно поэтому его судью и взяла в оборот СБУ, чему возмутилось НАБУ).

Но для этого сначала нужно было его "обработать" и заручиться обещанием сотрудничать. Судя по тому, как "возник" Николай Чаус - все развивается именно по этому сценарию. 

Далее скорее всего будут заявления, что судью похитили неизвестные, но он каким-то образом вырвался на свободу и сдался правоохранителям. 

А дальше делом займется СБУ, которая будет дозированно выпускать информацию по Чаусу. 

Но то, что судью решили наконец предъявить обществу - говорит о том, что по нему есть какая-то сделка. Для Николая Чауса жизненно важно закрытие дела в НАБУ, по которому судье грозит реальный срок. 

Вместо этого Чаусу могут вменить незаконное пересечение границы (легкое правонарушение) и уже спокойно использовать судью для нанесения удара по Порошенко. 

Другой вопрос - что вся эта схема легко просчитывалась сразу. И теперь вряд ли кто-то поверит, если Чаус будет рассказывать о "неизвестных похитителях". Что обессмыслит и его показания против экс-президента и его окружения. 

Таким образом никаких выгод власть может и не получить. И уже легализованный Чаус сможет в обмен на молчание о деталях похищения просто выйти на свободу или получить символический срок. 

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Теги: news, новости, Украина, Чаус, 7dniv, 7dnivinfo  
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