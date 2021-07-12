Спецназ к зданию СБУ, где находится судья Чаус подогнало НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины не может поделить со Службой безопасности, кто заберет себе бывшего судью Николая Чауса, найденного под Винницей.

К зданию СБУ в Киеве, где сейчас находится Чаус подъехал спецназ НАБУ.

Ранее НАБУ потребовало передать им Николая Чауса, мотивируя это тем, что его разыскивают детективы бюро.

Напомним, Николай Чаус был похищен в начале апреля в Молдове, когда он отвозил своего ребенка на тренировку. После этого его вывезли в Украину. В Молдове уже объявили, что к похищению Чауса причастны украинские спецслужбы.