Конфликт между НАБУ и СБУ по поводу Чауса будет развиваться

Как сказали источники "Страны" в правоохранительных органах, на данный момент конфликт между НАБУ и СБУ вокруг Чауса не разрешён и будет развиваться.

"НАБУ продолжат попытки получить себе Чауса, который сейчас находится в СБУ. Но, скорее всего, уже не силовым образом. Потому что манёвры спецназа могут привести к тому, что против руководителей НАБУ могут возбудить дело за превышение власти и препятствование работы правоохранительных органов. Но процессуальные действия будут предприниматься и очень настойчивые", - сказал источник.

НАБУ, тем временем, опубликовало видео преследования микроавтобусов СБУ, на которых везли Чауса.

В НАБУ уже заявили, что сотрудники СБУ незаконно доставили Чауса в здание на Владимирской, отказавшись передать судью детективам детективам агентства.

"НАБУ идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили разыскиваемого судью Чауса, однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности не реагировали, после чего незаконно доставили его на ул. Владимирскую, 33", - указывается в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что в соответствии с ч. 1 ст. 210 Уголовного процессуального кодекса Украины уполномоченное должностное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования.

"Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям Национального бюро", - настаивают в Бюро.