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События Сегодня, 21:1276
Что значит заявление Арахамии о ядерном оружии для Украины

Вчера глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия публично назвал ошибкой отказ Украины от ядерного оружия и пожалел, что теперь не получится "шантажировать" другие страны.

У президента и в партии Арахамии заняли позицию, что это была просто ирония, другие депутаты считают это проявлением неадекватности. 

Заявления о том, что Украине бы не помешало ядерное оружие, стали звучать чаще после начала конфликта на Донбассе. Их высказывали как представители власти Порошенко, так теперь говорят и у Зеленского. 

Очевидно, что реально возвращать ядерное оружие в Украине вряд ли станут. Зачем тогда в "слуге народа" решили поднять эту тему снова - разбиралась "Страна"

Что заявил Арахамия

Заявление о ядерном оружии Давид Арахамия сделал в эфире программы "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24".

По его словам, главной ошибкой первого президента независимой Украины Леонида Кравчука было решение избавиться т ядерного оружия и подписание меморандума (Будапештского - Ред.).

"Если бы мы были ядерной державой, поверьте, с нами бы все разговаривали бы по-другому... Если даже на это идти, то идти надо было, мне кажется, совершенно по-другому" - сказал депутат.

Он добавил, что оставь Украина ядерный потенциал, то "мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах".

Будапештский меморандум - это документ о гарантиях безопасности после присоединения Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Он был подписан в 1994 году президентами России, Великобритании и США. 

У Зеленского часто заявляют, что Запад своих гарантий по меморандуму не исполнил. А в прошлом году Зе даже провел опрос населения, стоит ли обратиться к странам-гарантам с требованием исполнить свои обязательства. Но с тех пор тема заглохла - официально никто ни к кому не обращался. 

Реакция в ОП и Раде

В Офисе президента на это заявили, что, во-первых, заявление Арахамии не было официальным, а, во-вторых, говоря о шантаже, он якобы шутил. Об этом сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Отмечу, что этот его разговор в телеэфире не имел официального характера", - отреагировал Подоляк.

По его словам, Будапештский меморандум был просто пустышкой, а взбудоражившее медиапространство некорректное слово "шантаж" явно имело иронический оттенок и отсылало к тому, что Украина пользуется недостаточной поддержкой со стороны Запада.

"Еще раз подчеркну, что Давид Арахамия всегда чрезвычайно мягок и корректен в своих оценках и предпочитает изощренную иронию", -  сказал Подоляк.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал, что Арахамия ни к чему не призывал, а его высказывания - это оценка некоторых решений президентов.

"Это, знаете, как ментальный эксперимент, упражнения ума или альтернативная история, что могло бы быть, если бы тогда так случилось, то могло бы быть как-то все иначе. Я не думаю, что это какой-то призыв срочно возобновлять ядерную программу и тем более шантажировать ею весь мир. Это больше оценка каких-то решений наших глав" - прокомментировал слова Арахамии Корниенко.

Однопартиец Арахамии Святослав Юраш сказал, что "это дискуссия из разряда "что было бы, если бы…"

А вот в других партиях к высказыванию главы фракции "Слуга народа" не были так лояльны.

"Меня в этой ситуации интересует один момент: мы услышали личную позицию Арахамии или же это позиция правящей партии? Если он так лично считает, что я бы порекомендовал бы ему больше читать, потому что он слабо ориентируется в предмете. Если же он заявил от имени "Слуги народа", тогда вопросы нужно задавать к тем, кто его завел в парламент и, получается, несет за него ответственность. Может, жара объясняет этот словесный поток…" - сказал нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

"Про шантаж ядерным оружием из уст главы правящей фракции в стране, неспособной построить собственный корвет или вертолёт - бред сивой кобылы и признак неадекватности. Только ядерного оружия в нашем бардаке ещё не хватало. И про Крым - чепуха. Мы обычным оружием не решились сопротивляться, а здесь бы ядерную ракету запустили по Москве? Просто смешно. Тем более что главный, кто требовал вывода ядерного оружия, были США. Они б Украину давно в бараний рог скрутили. В любом случае высказывания Арахамии уже разосланы главам комитетов по внешней политике и безопасности многих великих держав - пусть знают уровень дискуссии в наших властных кабинетах. Чего доброго завтра предложат взять в заложники иностранных дипломатов, если Вашингтон будет требовать выполнения Минска. Шантажировать - так по полной" - отреагировал на слова Арахамии депутат от ОПЗЖ Олег Волошин.

"В любой другой стране для лидера правящего фракции такие слова стали бы катастрофой. Но у нас уже все ко всему привыкли" - сказал депутат "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

Критикуют Арахамию и в собственной фракции.

"Как по мне, вчерашние заявления председателя фракции по шантажу всего мира ядерным оружием - лучшее подтверждение того, что Украина все-таки стоило от него отказаться. Иначе стали бы Северной Кореей с китайской компартией. Ох и не просто будет Зеленскому в Вашингтоне! Разговор действительно будет на повышенных дипломатических тонах. И точно такие заявления не ускорят и не облегчат согласования соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с нашим стратегическим партнером", - написала нардеп Людмила Буймистер.

Что значит заявление о ядерном шантаже

Похоже, у Зеленского продолжают практику ограниченной критики Запада и туманных угроз разного толка. 

Озвучивать их доверяют людям, которые напрямую вопросами внешней политики не занимаются и никакими полномочиями, кроме законодательных, не наделены. 

А иногда не имеют и таких полномочий - как, например, советник Ермака Алексей Арестович. Который недавно грозил, что Украина повернется лицом к Китаю, а остальными местами - к США и Европе. К слову, те же мысли высказывал и ранее и Давид Арахамия. 

Просто в этот раз, в процессе выполнения поставленной задачи, в порыве "креатива" он перегнул палку и выдал явно неадекватные заявления про ядерное оружие и шантаж.

Понятно, что Украина вряд ли начнет возвращать себе ядерное оружие или уходить "под Китай". И заявления об этом скорее призваны упрекнуть Запад в том, что он вынудил Киев отказаться в свое время от военного атома. Но по факту никакой защиты от внешних угроз не предоставил.

Практический смысл констатировать этот факт может быть лишь один - выбить с американцев больше денег на армию или на что-то еще. Тем более, что практику "стыдить" Запад отсутствием поддержки ввел еще Зеленский. Который решал еще одну задачу: снизить давление американцев по "реформам" и выторговать себе больше помощи. 

Но в истории с ядерным оружием есть еще один момент, который может обернуться для Украины проблемами.

На днях Россия и США провели переговоры по ядерной стабильности. Это одна из немногих тем, в которых есть обоюдный интерес выйти на компромисс, исключив сценарий глобального военного конфликта. Причем территория Украины здесь может рассматриваться как самое вероятное поле битвы. 

В Москве считают украинское руководство зависимым от США. И после слов Арахамии переговоры с американцами могут усложниться. Россия может не поверить в желание Штатов снизить риски атомной войны, если их украинские "клиенты" будут говорить совсем обратные вещи. 

Поэтому не исключено, что отношение американцев к Банковой после этой истории станет еще более прохладным, чем было. И в лучшем случае "попросят" больше так не делать. Но в любом случае, такие выходки лишь ускорят процесс "списания" нынешних украинских лидеров на Западе и поиска новых выразителей своих интересов - более предсказуемых. 

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Теги: news, новости, Украина, Арахамия, Ядерное, оружие, 7dniv, 7dnivinfo  
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