 

Кто попал в новый список "контрабандистов" СНБО

События Сегодня, 10:1390
Кто попал в новый список "контрабандистов" СНБО

На очередном пятничном заседании СНБО стало известно, что санкционный список "контрабандистов", которых назначают без решения суда, пополнился еще тремя фамилиями. 

Новыми фигурантами стали Александр Акст, Валерий Фальковский и Владислав Студенец. Кроме того, в список внеси 24 компании, аффилированные с ними.

При этом секретарь СНО Алексей Данилов, говоря о новых санкциях подчеркнул, что информацию для их введения подготовила не СБУ (как в прошлые разы), а МВД во главе с новым министром Денисом Монастырским.

Рассказываем подробнее, кто это такие.

Александр Акст

Ранее мы уже писали об Александре Аксте. Это предприниматель, известный как Саша Немец, поскольку он гражданин Германии. Владеет компанией "Премиум пакет", которая официально занимается курьерской доставкой.

Как рассказал "Стране" источник в СБУ, на самом деле почтовый оператор под прикрытием провозит контрабанду. Такая вывеска позволяет избегать налоговых платежей на таможне. 

Схема следующая. Фура заезжает с грузом и сообщает, что везет посылки. При этом стоимость каждой менее 150 евро. То есть по цене и весу они не дотягивают до нормы, позволяющей облагать их налогом.

При этом фактически не было никаких посылок. Липовые отправки оформляли на копии паспортов украинцев без их ведома. Такие данные предоставляли пограничники и мобильные операторы. 

Контрабандой завозили люксовую одежду, электронику. По одной из схем ввозили хозтовары и одежду из Турции. В месяц товар завозили около 200 машин и с каждой получали "навар" по 16 тыс. долларов. Контрабандную одежду потом переправляли на рынки 7-й километр (Одесса) или на Барабашово (Харьков). 

Только в июле почтовый оператор Акста ввез более 150 тонн товара, не заплатив свыше 30 млн грн налогов. "Крышевали" все это в МВД, СБУ и погранслужбе.

По данным источников, сам Акст пересиживает бурю в Турции. В Украине у него есть вид на жительство. Но после санкций он будет автоматически будет отменен, и тогда предприниматель станет не въездным.

Отметим, что, как считается, долгое время Акста крышевал влиятельный генерал СБУ Наумов. Но как раз на прошлой неделе он был снят со своей должности. Как говорят, в основном, из-за информации о его участии в схеме "Немца".

Валерий Фальковский

Валерий Фальковский - бывший сотрудник таможни. Живет в Одессе. Его связывают с Сергеем Сердюком, который был внесен в санкционный список еще в апреле.

"По факту Фальковский - это младший партнер Сердюка, его доля раньше была 15%, сейчас больше", - сообщил источник "Страны" в СБУ.

По данным правоохранителей, Сердюк руководил группой, отвечал за связь с высокопоставленными правоохранителями и политиками.

Фальковский также руководил группой, отвечал за связь с клиентами, общение с таможней и правоохранительными органами в Одессе.

Его считают связанным с еще несколькими людьми, замешанными в контрабанде грузов на Одесской таможне - с Денисом Аменевым и Сергеем Нейковым. Аменев внесен в санкционный список СНБО. Нейков живет в Одессе, бывший сотрудник прокуратуры, отвечает за взаимодействие с ГБР и СБУ.

Кстати, несмотря на введенные ранее санкции, группировка продолжала наращивать объемы серого и черного импорта из Китая и Турции.

Владислав Студенец

Владислав Студенец - зять бывшего прокурора Одесской области Александра Галкина. Считается, что в мае-августе 2020 года он организовал канал контрабанды.

За это время произошло два скандала с его участием. Пограничники задержали партию сигарет, которые он провозил под видом хозтоваров. Позже был задержан автомобиль с турецким товаром, где была в хозяйственную группу записали одежду.

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Теги: news, новости, Украина, СНБО, 7dniv, 7dnivinfo, контрабандисты  
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