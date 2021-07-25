В пятницу вечером в Ивано-Франковске горело студенческое общежитие

В Ивано-Франковске вечером в пятницу, 30 июля, произошел пожар в студенческом общежитии Национального медицинского университета.

Спасателям удалось эвакуировать 88 человек, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По данным спасателей, ЧП произошло около 21:20. Возгорание случилось на пятом этаже девятиэтакжки. На место вызвали спасателей. Уже почти к 22:00 им удалось побороть пламя. Во время ликвидации пожара огнеборцы эвакуировали 88 студентов.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Тушением пожара занимались 42 спасателя и 10 единиц спасательной техники.