Две украинские легкоатлетки вышли в полуфинал Олимпиады

Представительницы сборной Украины в легкой атлетике пробились в полуфинальные соревнования на дистанции 800 метров на Олимпиаде в Токио-2020 (2021), которая проходит с 23 июля по 8 августа.

Удалось это сделать Виктории Ткачук и Анне Рыжиковой, сообщает Isport.

В частности Виктория преодолела этот отрезок за 54,80 секунды в первом забеге квалификации, а Анна показала результат 54,56 секунды во втором аналогичном забеге. На своих дистанциях обе украинки оказались лучшими. Теперь им предстоит выступить в полуфинале, который состоится уже в понедельник, второго августа.

Среди всех спортсменок на Олимпиаде на этой дистанции у Рыжиковой третий результат в квалификации, а у Ткачук - седьмой.

Еще одна представительница сборной Украины Мария Миколенко, попавшая на Олимпиаду по добору, пробежала дистанцию за 57,86 секунды, став седьмой. Она стала седьмой в своем забеге и не попала в полуфинал.