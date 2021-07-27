Опубликовано фото Тимофея Милованова после драки с Александром Данилюком на дне рождения

В Сети появилось фото главы комиссии по выбору директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Тимофея Милованова после драки с бывшим секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком.

Беседа закончилась потасовкой и ударом Данилюка в лицо Милованова. На снятом очевидцем драки снимке видно, как бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства прикрывает ладонью левый глаз.

В каком состоянии глаз Милованова сейчас, непонятно. Пострадавший отказался присылать фото "Стране", выразив надежду, что журналисты и читатели поймут мотивы отказа.