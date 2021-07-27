Комиссию по историческому просвещению для "защиты национальных интересов России" создал Путин

Президент России Владимир Путин 30 июля подписал указ № 442 "О Межведомственной комиссии по историческому просвещению".

Новый орган должен будет обеспечивать защиту национальных интересов страны.

Документ опубликован на российском портале правовой информации.

В указе уточняется, что комиссия будет отстаивать национальные интересы РФ, связанные с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории.

В положении об органе перечислены основные задачи Межведомственной комиссии:

координация деятельности государственных органов, научно-образовательного и культурного сообщества по выработке единого подхода к историческому просвещению и образованию;

предупреждение попыток фальсификации исторических фактов;

анализ деятельности иностранных структур и лиц, наносящей ущерб национальным интересам РФ в исторической сфере, принятие оперативных мер по противодействию такой деятельности;

подготовка предложений по информационному обеспечению контрпропагандистских мероприятий и проведению историко-культурных просветительских акций.

Председателем органа Путин назначил своего помощника, бывшего министра культуры Владимира Мединского.

В состав комиссии войдут представители администрации главы Кремля, Минкультуры, Минобрнауки, Минпросвещения, аппарата Совета безопасности, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МИД, Минобороны, МВД, Минцифры, Минюста, СВР, ФСБ, Росархива, Российской академии наук, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, общества "Знание" и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).