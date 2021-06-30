 

Toyota противодействует наращиванию выпуска электрокаров в мире

События Сегодня, 13:2324
Toyota противодействует наращиванию выпуска электрокаров в мире

Компания находится среди отстающих по переводу своей модельной линейки на электротяги, сконцентрировавшись на гибридах и водородных автомобилях.

В последние месяцы Toyota незаметно стала самым сильным голосом автомобильной промышленности, выступающим против тотального перехода на электромобили, сообщает The New York Times.

В то время как многие считают электрокары главным инструментом в борьбе с изменениями климата, японский производитель предлагает сосредоточить усилия на гибридах и водородных машинах на топливных элементах. Более того — компания пытается лоббировать свое видение, воздействуя на правительства разных стран.

Так, по данным The New York Times, в ходе недавних встреч с представителями Конгресса США топ-менеджеры Toyota раскритиковали постановление администрации Джо Байдена о финансовой поддержке развития электротранспорта.

Как мы рассказывали ранее, этот амбициозный план предполагает выделение правительство США на развитие производства и продажи электрокаров ни много ни мало 174 млрд долларов. Из этой суммы 100 миллиардов предназначены для выплат конечным покупателям в виде субсидий, 45 — на электрификацию общественного транспорта, 15 — на строительство новых станций зарядки, 10 — на стимулирование продаж "зеленых" грузовиков.

Toyota хочет, чтобы льготы распространились и на гибриды вместе с водородными автомобилями. Именно на этих направлениях позиции японской компании особенно сильны, а вот по наполнению модельного ряда электромобилями она существенно отстает.

В качестве главного довода против дальнейшего экстенсивного наращивания парка электрокаров тойтовцы отмечают, что, по их мнению, выбросы в результате производства электроэнергии и батарей куда более опасны для экологии, чем выхлоп авто с ДВС.

Все это выглядит как попытка воспрепятствовать распространению электромобилей в США по той лишь причине, что компания сема не может (или не хочет) предложить покупателям такие транспортные средства. По информации The New York Times, компания следует той же линии и на других ключевых для себя рынка — в том числе в Европе, Индии и Японии.

В настоящий момент компания серийно не выпускает электромобили. Программа электрификации модельного ряда компании, озвученная весной 2021 года, предполагает появление 15 новых электрических моделей в течение пяти лет. Первая из них, являющаяся плодом совместной разработки с Subaru должна выйти на рынок в 2022 году — это будет компактный кроссовер, прообраз которого был показан на Шанхайском автосалоне под именам Toyota bZ4X.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Toyota, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

«Корона» и цены на авто из США: электромобили по-прежнему хорошо раскупаются
«Корона» и цены на авто из США: электромобили по-прежнему хорошо раскупаются
Вчера, 20:04
Аукцион Авто США, как лотерея. На сколько выгодно покупать авто в Америке?
Аукцион Авто США, как лотерея. На сколько выгодно покупать авто в Америке?
30-июн-2021, 17:18
Полноприводный электробайк с радикальным дизайном нацелен на мировой рекорд скорости
Полноприводный электробайк с радикальным дизайном нацелен на мировой рекорд скорости
26-июн-2021, 09:34
Свою выручку в прошлом году удвоила компания создавшая TikTok
Свою выручку в прошлом году удвоила компания создавшая TikTok
19-июн-2021, 09:18
Пицца в Днепре: где заказать доставку
Пицца в Днепре: где заказать доставку
16-июн-2021, 21:37

Последние новости

13:26
События
Смартфон Leitz Phone 1 с профессиональной обработкой фотографий создали в Германии
13:24
События
На курорте в Запорожской области у берега плавают дельфины
13:23
События
Toyota противодействует наращиванию выпуска электрокаров в мире
11:05
События
Комиссию по историческому просвещению для "защиты национальных интересов России" создал Путин
10:56
События
Опубликовано фото Тимофея Милованова после драки с Александром Данилюком на дне рождения
10:44
События
Две украинские легкоатлетки вышли в полуфинал Олимпиады
10:19
События
В пятницу вечером в Ивано-Франковске горело студенческое общежитие
10:13
События
Кто попал в новый список "контрабандистов" СНБО
09:41
События
Почти две сотни сотрудников своих консульств и посольства в России уволят США
08:59
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 июля 2021
Вчера, 2021-07-30
21:12
События
Что значит заявление Арахамии о ядерном оружии для Украины
21:11
События
Конфликт между НАБУ и СБУ по поводу Чауса будет развиваться
21:09
События
Спецназ к зданию СБУ, где находится судья Чаус подогнало НАБУ
19:29
События
Как нашелся похищенный судья Чаус и на кого теперь он даст показания
19:25
События
В Одесском СИЗО начали учить заключенных подростков киберспорту
19:22
События
Cанкции против "контрабандиста", связанного с уволенным генералом СБУ
18:54
События
Почему курорты Турции охватили пожары и что делать украинским туристам
17:08
События
Впервые в Украине женщина стала командующей подразделения ВСУ
16:51
События
Безвиз для украинцев возвращает Италия
16:49
События
Харьковчанка устроила скандал в самолете из-за требования надеть маску

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 июля 20212209
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 июля 20211544
Фатальную ошибку первого украинского президента Кравчука назвал Арахамия1495
Запустить бесплатные перевозки через линию разграничения на Донбассе хочет Кабмин1465
Почему украинцев пугают подсолнечным маслом по 100 гривен, хотя в Европе оно дешевеет854
Как и почему телеканалы проигнорировали требования по украинизации фильмов с 16 июля510
Спецназ к зданию СБУ, где находится судья Чаус подогнало НАБУ467

Досуг

Современные технологии отопления: что следует знать о тепловых насосах?
Современные технологии отопления: что следует знать о тепловых насосах?
Тепловой насос — это очень выгодное вложение, при условии, что владелец дома выберет оптимальный источник энергии, адаптированный к возможностям участка или используемым в настоящее время отопительным установкам.
Вчера, 20:43170
«Корона» и цены на авто из США: электромобили по-прежнему хорошо раскупаются
«Корона» и цены на авто из США: электромобили по-прежнему хорошо раскупаются
Пандемия продолжает жестко бить по мировой автомобильной промышленности. Прогнозы аналитиков неутешительные – планируется спад в продаже и производстве автомобилей примерно на 25 %. Убытки с каждым днем только увеличиваются. Но электромобилей с 2020 года стали покупать больше.
Вчера, 20:04152
Опасность инсультов
Опасность инсультов
Главная опасность инсульта заключается в его тяжелых последствиях. Он может привести если не к смерти человека, то к полному или частичному параличу. Даже если получиться восстановиться после первого приступа, возможность рецидива многократно увеличивается.
Вчера, 16:2388
Что такое ирригатор и как им пользоваться?
Что такое ирригатор и как им пользоваться?
Водный чистящий аппарат для зубов является эффективным средством, заботящимся о здоровье ротовой полости. 
29-июл-2021, 17:24226
Советы по выбору мебели для гостиной
Советы по выбору мебели для гостиной
Лицом каждого дома является гостиная, в которой отдыхают все члены семьи, а также принимаются гости. Поэтому обстановка в этой комнате должна быть уютной и обеспечивать комфорт.
29-июл-2021, 13:551784
Виниловая плитка – идеальный вариант для отделки пола в ванной
Виниловая плитка – идеальный вариант для отделки пола в ванной
Виниловая плитка – один из самых популярных сегодня вариантов отделки пола в ванной. Но что вы знаете об этом относительно новом напольном покрытии? Предлагаем вместе разобраться в преимуществах и недостатках этого материала, основных его разновидностях, особенностях монтажа.
29-июл-2021, 12:21199

События

Смартфон Leitz Phone 1 с профессиональной обработкой фотографий создали в Германии
Смартфон Leitz Phone 1 с профессиональной обработкой фотографий создали в Германии
Смартфон Leitz Phone 1, созданный как дань уважения основателю компании Эрнсту Лейтцу, получил 8-ядерный процессор Snapdragon 888, поддержку 5G и 256 ГБ встроенной памяти.
Сегодня, 13:2626
На курорте в Запорожской области у берега плавают дельфины
На курорте в Запорожской области у берега плавают дельфины
Медуз в Приморском Посаде не видели после недавнего шторма, зато к берегу стали подплывать морские млекопитающие. Дельфины даже приближаются к людям вплотную.
Сегодня, 13:2427
Toyota противодействует наращиванию выпуска электрокаров в мире
Toyota противодействует наращиванию выпуска электрокаров в мире
Компания находится среди отстающих по переводу своей модельной линейки на электротяги, сконцентрировавшись на гибридах и водородных автомобилях.
Сегодня, 13:2329
Комиссию по историческому просвещению для "защиты национальных интересов России" создал Путин
Комиссию по историческому просвещению для "защиты национальных интересов России" создал Путин
Президент России Владимир Путин 30 июля подписал указ № 442 "О Межведомственной комиссии по историческому просвещению".
Сегодня, 11:05107
Опубликовано фото Тимофея Милованова после драки с Александром Данилюком на дне рождения
Опубликовано фото Тимофея Милованова после драки с Александром Данилюком на дне рождения
В Сети появилось фото главы комиссии по выбору директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Тимофея Милованова после драки с бывшим секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком.
Сегодня, 10:5682
Две украинские легкоатлетки вышли в полуфинал Олимпиады
Две украинские легкоатлетки вышли в полуфинал Олимпиады
Представительницы сборной Украины в легкой атлетике пробились в полуфинальные соревнования на дистанции 800 метров на Олимпиаде в Токио-2020 (2021), которая проходит с 23 июля по 8 августа.
Сегодня, 10:4464
7 Днів