Toyota противодействует наращиванию выпуска электрокаров в мире

Компания находится среди отстающих по переводу своей модельной линейки на электротяги, сконцентрировавшись на гибридах и водородных автомобилях.

В последние месяцы Toyota незаметно стала самым сильным голосом автомобильной промышленности, выступающим против тотального перехода на электромобили, сообщает The New York Times.

В то время как многие считают электрокары главным инструментом в борьбе с изменениями климата, японский производитель предлагает сосредоточить усилия на гибридах и водородных машинах на топливных элементах. Более того — компания пытается лоббировать свое видение, воздействуя на правительства разных стран.

Так, по данным The New York Times, в ходе недавних встреч с представителями Конгресса США топ-менеджеры Toyota раскритиковали постановление администрации Джо Байдена о финансовой поддержке развития электротранспорта.

Как мы рассказывали ранее, этот амбициозный план предполагает выделение правительство США на развитие производства и продажи электрокаров ни много ни мало 174 млрд долларов. Из этой суммы 100 миллиардов предназначены для выплат конечным покупателям в виде субсидий, 45 — на электрификацию общественного транспорта, 15 — на строительство новых станций зарядки, 10 — на стимулирование продаж "зеленых" грузовиков.

Toyota хочет, чтобы льготы распространились и на гибриды вместе с водородными автомобилями. Именно на этих направлениях позиции японской компании особенно сильны, а вот по наполнению модельного ряда электромобилями она существенно отстает.

В качестве главного довода против дальнейшего экстенсивного наращивания парка электрокаров тойтовцы отмечают, что, по их мнению, выбросы в результате производства электроэнергии и батарей куда более опасны для экологии, чем выхлоп авто с ДВС.

Все это выглядит как попытка воспрепятствовать распространению электромобилей в США по той лишь причине, что компания сема не может (или не хочет) предложить покупателям такие транспортные средства. По информации The New York Times, компания следует той же линии и на других ключевых для себя рынка — в том числе в Европе, Индии и Японии.

В настоящий момент компания серийно не выпускает электромобили. Программа электрификации модельного ряда компании, озвученная весной 2021 года, предполагает появление 15 новых электрических моделей в течение пяти лет. Первая из них, являющаяся плодом совместной разработки с Subaru должна выйти на рынок в 2022 году — это будет компактный кроссовер, прообраз которого был показан на Шанхайском автосалоне под именам Toyota bZ4X.