На курорте в Запорожской области у берега плавают дельфины

Медуз в Приморском Посаде не видели после недавнего шторма, зато к берегу стали подплывать морские млекопитающие. Дельфины даже приближаются к людям вплотную.

Отдыхающие курортного села Приморский Посад в Запорожской области обратили внимание на наличие дельфинов прямо рядом с берег.

На кадрах опубликованных пользователями, видно темные силуэты морских млекопитающих под водой, рядом с которыми играют дети.

По данным местного издания "РИА Мелитополь", медуз после шторма действительно стали значительно меньше, а дельфины стали довольно часто подплывать к берегу.

Также на местных курортах, как утверждает СМИ, улучшилась ситуауция с насекомыми — нашествия комаров больше не тревожат отдыхающих. Более того, погода относительно комфортная, без изнуряющей жары, благодаря чему на пляжах довольно много людей.