 

"Самоликвидироваться" сторонникам русского языка предложил "Слуга народа" Вирастюк

События Сегодня, 15:4975
"Самоликвидироваться" сторонникам русского языка предложил "Слуга народа" Вирастюк

Нардеп от фракции "Слуга народа" Василий Вирастюк выложил провокационное фото в Facebook.

На снимке - он стоит в боевой стойке. Фото подписано следующим образом: "Попробуй ему сказать, что ты за то, чтобы русский стал вторым государственным языком".

По словам политика, эта фотография на его странице набрала больше всего "лайков" и впервые была опубликована в 2013 году. Вирастюк добавил, если кому-то не нравится пост или фото, то он может "самоликвидироваться".

При этом один из комментаторов под фотографией написал, что "тема давно не актуальна". На что Вирастюк потребовал "не указывать ему, что писать", и что "языковой вопрос не может быть не актуальным".

"Самоликвидироваться" сторонникам русского языка предложил "Слуга народа" Вирастюк

 

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Теги: news, новости, Украина, Вирастюк, 7dniv, 7dnivinfo  
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