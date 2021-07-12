СБУ говорит, что не похищала судью Чауса

Служба безопасности Украины заявила, что не похищала экс-судью Николая Чауса, которого вчера обнаружили в селе под Винницей.

В спецслужбе говорят, что сам Чаус потребовал вызвать к нему сотрудников СБУ, а сейчас принимаются меры для обеспечения его безопасности.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба СБУ.

В СБУ утверждают, что сотрудники спецслужбы в деле Чауса действуют по закону и в рамках полномочий, поскольку с мая 2021 года его похищение расследует Служба безопасности Украины.

Что касается обнаружения Чауса, в СБУ заявили, что информация о там, что он находится в Винницкой области, поступило на горячую линию спецслужбы. Кроме того, заявитель сказал, что сам мужчина просит вызвать на место сбушников.

После этого, сообщают в спецслужбе, следователи СБУ получили от экс-судьи информацию, которая свидетельствует о его похищении. Теперь ему обеспечивают безопасность сотрудники Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, Чаусу сейчас оказывают медпомощь. Также в спецслужбе утверждают, что следователи контактируют с его родственниками.