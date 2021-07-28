Водителя хлебовоза "под кайфом" остановили подо Львовом

Во Львовской области патрульные остановили нетрезвого водителя хлебовоза.

Чтобы обмануть полицейских 29-летний нарушитель вместо анализов на наркотики сдал в емкости капли от насморка.

Об этом в субботу, 31 июля, сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

Инцидент произошел днем в пятницу. Полицейские на дороге Львов - Шегини неподалеку от областного центра остановили Mercedes-Benz Sprinter из-за нарушения водителем правил дорожного движения. Во время составления протокола о нарушении правил пользования ремнями безопасности патрульные заметили у парня признаки наркотического опьянения.

Полицейские предложили нарушителю поехать на проверку в медучреждение, на что он согласился. Однако на месте вместо анализов он сдал капли от насморка - в этом парня уличили врачи.

Позже правоохранители составили протокол по факту вождения в состоянии опьянения. После этого рабочий день парня закончился - он вызвал коллегу, чтобы тот продолжил развозить хлеб вместо него.