 

Масштабные кадровые чистки ждут "Укрзализныцю"

События Вчера, 22:3764
Масштабные кадровые чистки ждут "Укрзализныцю"

Решение Совета нацбезопасности и обороны по "Укрзализныце" основывалось на разгромном отчете Службы безопасности Украины о состоянии день в железнодорожной компании.

Об этом пишет ИА "УНИАН" со ссылкой на сам документ спецслужбы. По словам журналистов, согласно документу, основные показатели работы предприятия про всем ключевым направлениям — катастрофические. А следующим шагом должны стать новые уголовные производства в отношении текущего руководства "УЗ".

"Ключевой посыл спецслужбы — безалаберность и коррумпированность чиновников "УЗ" ведет к реальным угрозам национальной безопасности из-за рисков для критической инфраструктуры: пассажиры рискуют попасть в аварию на сошедшем с неремонтированных рельс поезде, а грузы могут быть доставлены невовремя или не доставлены вовсе, если они едут в ржавом несколько раз отслужившем свое вагоне", — говорится в материале.

В частности, в блоке о материально-техническом состоянии компании говорится, что в капитальном ремонте нуждается более 11 тысяч или 31% от всех путей. Из-за аварийного состояния рельсов в 2021 году показатель схождения поездов вырос на 40% по сравнению с таким же периодом предыдущего года. Особенно опасный прецедент произошел с поездом Интерсити+ в марте текущего года возле Запорожья, когда с путей сошло шесть из девяти вагонов.

Изношен и постоянно сокращается тяговой парк, критическое состояние грузового парка вагонов. Средний уровень износа — 90%, до 2025 года будет списан каждый третий вагон. "УЗ" к этому не готова, что может отразиться не только на ее финпоказателях, но и на ВВП всей страны, поскольку миллионы тонн грузов могут быть попросту не доставлены.

На конец 2020 года стоимость основных фондов компании сократилась на 31 млрд грн (-15%), а в долларовом эквиваленте на треть. Активы компании обесцениваются примерно на 10 млрд грн. в год. Объемы капвложений уменьшаются, план освоения инвестиций недовыполнен на $1,1 млрд. "Это означает, что у "УЗ" были ресурсы для обновления инфраструктуры, но она эти возможности просто не использовала", — пишет издание.

Еще одна шокирующая цифра от СБУ — искусственное занижение руководством компании фонда оплаты труда обычным рабочим "Укрзализныци" на фоне сокращения их количества и формального повышения продуктивности труда. За пять последних лет люди в виде надбавок и премий недополучили порядка 44 млрд грн. Из них 8,9 млрд грн. недоначислено тем, кто непосредственно задействован в обеспечении перевозок и их безопасности.

Критической является ситуация с обслуживанием долговых обязательств на общую сумму более 36 млрд грн. В текущем году должно быть возвращено порядка 8 млрд грн. основного долга. "Проблема пока не решена и угрожает дефолтом компании, что может негативно отразиться на экономике всей страны", — цитирует издание отчет СБУ.

Особое внимание в СБУ уделили признакам уголовных правонарушений, которые совершали руководители "Укрзализныци" за последние несколько лет. Большинство из них касается госзакупок. Только в течение 2019 – 2021 гг. по материалам органов СБУ по выявленным фактам злоупотреблений сотрудников "УЗ" зарегистрировано 237 уголовных производств (объявлено 101 подозрение, направлено в суд 35 обвинительных актов, по которым вынесено 20 обвинительных приговоров), общая сумма убытков по которым превышает 1 млрд грн. Как правило, железнодорожники крали на поставках запчастей сомнительного качества, эксплуатация которых в дальнейшем и приводит к трагическим последствиям, например, схождению поездов с рельс.

Среди других проблем, упоминаемых в справке — и управленческий кризис с невозможностью найти нормального главу компании уже который год, и закупка электроэнергии по завышенным ценам, и сокращение контейнерных перевозок в разы, неэффективное использование промышленных объектов, в частности, щебеневых карьеров, недоразвитость системы информационных технологий, слишком медленная электрификация критических участков, а также преждевременное подписание договоров с ЕБРР на получение кредитных средств, из-за чего компания переплатила банку минимум 5 млн долларов.

"Фактически речь идет о начале масштабной кадровой чистки и карт-бланше на уголовные производства против ключевых фигур компании не только в нынешней, но и в ряде предыдущих каденций. При этом очевидно, что СБУ обладает достаточной доказательной базой, чтобы аргументировать в суде обвинения и против правления, и против набсоветов с баснословными зарплатами, которые молчаливо соглашались с коррупционными злоупотреблениями в компании", — резюмирует издание.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, УЗ, кадровые, чистки, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Toyota противодействует наращиванию выпуска электрокаров в мире
Toyota противодействует наращиванию выпуска электрокаров в мире
Вчера, 13:23
Витренко заподозрил, что вместо заявленной прибыли
Витренко заподозрил, что вместо заявленной прибыли "Нафтогаз" получил убытки в 105 миллиардов
27-июл-2021, 17:51
О ликвидации 1 000 кибератак на госресурсы Украины отчитались в СБУ
О ликвидации 1 000 кибератак на госресурсы Украины отчитались в СБУ
22-июл-2021, 10:31
Свою выручку в прошлом году удвоила компания создавшая TikTok
Свою выручку в прошлом году удвоила компания создавшая TikTok
19-июн-2021, 09:18
В ресторанах Харькова массово отравились посетители: 25 человек в больнице
В ресторанах Харькова массово отравились посетители: 25 человек в больнице
17-июн-2021, 22:15

Последние новости

Вчера, 2021-07-31
23:09
События
В Турции задержали подозреваемых в поджоге лесов
23:04
События
Семья премьер-министра Британии Бориса Джонсона ждет пополнение
23:03
События
Залужный назвал приоритеты своей деятельности
23:01
События
В Эстонии хакер украл почти 300 тысяч ID и фото
22:54
События
Авиакатастрофа в РФ: истребитель Су-35С упал в Охотское море
22:52
События
В Черкассах байкеры напали на молодую пару
22:47
События
Россия направила Украине ноту протеста из-за демонтажа во Львове копии ордена Отечественной войны
22:37
События
Масштабные кадровые чистки ждут "Укрзализныцю"
22:34
Спорт
Бронзу на Олимпиаде в Токио выиграла Свитолина
22:30
События
Четыре новых "курортных" поезда запускает "Укрзализныця"
22:29
События
Старшая внучка Лукашенко вышла замуж. Президент Беларуси пришел на свадьбу.
21:57
События
В Подмосковье ротвейлер искусал двоих маленьких детей. 11-месячный мальчик в тяжелом состоянии
21:52
Политика
Витиренко рассказал план противостояния "Северному потоку - 2"
21:05
События
Адвокат Чауса призвал омбудсмена Денисову приехать в СБУ на Владимирскую из-за происходящего с судьей
20:14
События
Водителя хлебовоза "под кайфом" остановили подо Львовом
19:33
Политика
Зачем Данилюк дал в глаз Милованову на своем дне рождения
16:25
События
В атаке на корабль, в результате которой погибли два члена экипажа Израиль обвинил в Иран
15:51
События
СБУ говорит, что не похищала судью Чауса
15:49
События
"Самоликвидироваться" сторонникам русского языка предложил "Слуга народа" Вирастюк
13:26
События
Смартфон Leitz Phone 1 с профессиональной обработкой фотографий создали в Германии

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 июля 20212342
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 июля 20211695
Фатальную ошибку первого украинского президента Кравчука назвал Арахамия1611
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 июля 20211197
Спецназ к зданию СБУ, где находится судья Чаус подогнало НАБУ731
Как и почему телеканалы проигнорировали требования по украинизации фильмов с 16 июля659
В демонтированном Монументе славы советским солдатам во Львове нашли "капсулу времени" с двумя списками411

Досуг

Современные технологии отопления: что следует знать о тепловых насосах?
Современные технологии отопления: что следует знать о тепловых насосах?
Тепловой насос — это очень выгодное вложение, при условии, что владелец дома выберет оптимальный источник энергии, адаптированный к возможностям участка или используемым в настоящее время отопительным установкам.
30-июл-2021, 20:43224
«Корона» и цены на авто из США: электромобили по-прежнему хорошо раскупаются
«Корона» и цены на авто из США: электромобили по-прежнему хорошо раскупаются
Пандемия продолжает жестко бить по мировой автомобильной промышленности. Прогнозы аналитиков неутешительные – планируется спад в продаже и производстве автомобилей примерно на 25 %. Убытки с каждым днем только увеличиваются. Но электромобилей с 2020 года стали покупать больше.
30-июл-2021, 20:04175
Опасность инсультов
Опасность инсультов
Главная опасность инсульта заключается в его тяжелых последствиях. Он может привести если не к смерти человека, то к полному или частичному параличу. Даже если получиться восстановиться после первого приступа, возможность рецидива многократно увеличивается.
30-июл-2021, 16:23105
Что такое ирригатор и как им пользоваться?
Что такое ирригатор и как им пользоваться?
Водный чистящий аппарат для зубов является эффективным средством, заботящимся о здоровье ротовой полости. 
29-июл-2021, 17:24264
Советы по выбору мебели для гостиной
Советы по выбору мебели для гостиной
Лицом каждого дома является гостиная, в которой отдыхают все члены семьи, а также принимаются гости. Поэтому обстановка в этой комнате должна быть уютной и обеспечивать комфорт.
29-июл-2021, 13:551810
Виниловая плитка – идеальный вариант для отделки пола в ванной
Виниловая плитка – идеальный вариант для отделки пола в ванной
Виниловая плитка – один из самых популярных сегодня вариантов отделки пола в ванной. Но что вы знаете об этом относительно новом напольном покрытии? Предлагаем вместе разобраться в преимуществах и недостатках этого материала, основных его разновидностях, особенностях монтажа.
29-июл-2021, 12:21228

События

В Турции задержали подозреваемых в поджоге лесов
В Турции задержали подозреваемых в поджоге лесов
Пожары в Турции начались одновременно в нескольких местах, что вызывает подозрения в их происхождении. Эрдоган привлек к расследованию разведку.
Вчера, 23:0996
Семья премьер-министра Британии Бориса Джонсона ждет пополнение
Семья премьер-министра Британии Бориса Джонсона ждет пополнение
После выкидыша в апреле 2021, Кэрри Джонсон чувствует себя очень нервно и счастливо одновременно, забеременев во второй раз.
Вчера, 23:0475
Залужный назвал приоритеты своей деятельности
Залужный назвал приоритеты своей деятельности
Главными задачами генерал-майор назвал перевооружение армии, оборонное планирование, а также поддержание надлежащего уровня готовности военных частей.
Вчера, 23:0369
В Эстонии хакер украл почти 300 тысяч ID и фото
В Эстонии хакер украл почти 300 тысяч ID и фото
Уязвимость в сервисе электронной идентификации позволяла авторизированному пользователю зайти на сайт и просмотреть данные любого пользователя.
Вчера, 23:0166
Авиакатастрофа в РФ: истребитель Су-35С упал в Охотское море
Авиакатастрофа в РФ: истребитель Су-35С упал в Охотское море
У российского истребителя Су-35С отказал двигатель во время плановых учебно-тренировочных полетов.
Вчера, 22:5479
В Черкассах байкеры напали на молодую пару
В Черкассах байкеры напали на молодую пару
Причиной нападения, по словам пострадавшей, стало то, что они обогнали байкерскую колонну на машине — и это не понравилось участникам заезда.
Вчера, 22:5282
7 Днів