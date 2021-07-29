Россия направила Украине ноту протеста из-за демонтажа во Львове копии ордена Отечественной войны

Речь идет об ордене на Марсовом поле во Львове, который собираются переместить в музей террора. В РФ требуют, чтобы Украина не трогала памятники советским воинам.

Министерство иностранных дел России направило Украине ноту протеста в связи с планами городских властей Львова "уничтожить копию Ордена Отечественной войны на воинском мемориале "Марсово поле". Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Российская сторона потребовала Киев "выполнять международные обязательстве и нормы национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов". В заявлении говорится, что такие обязательства закреплены, в частности, в Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В РФ "решительно осудили взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом".

"Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза", – говорится в ноте протеста.

Ранее в июле стало известно о том, что советская звезда на Марсовом поле во Львове будет демонтирована. После этого ее, вероятно, перенесут в музей демонтированных советских символов и памятников "Территория террора".