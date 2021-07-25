В Черкассах байкеры напали на молодую пару

Причиной нападения, по словам пострадавшей, стало то, что они обогнали байкерскую колонну на машине — и это не понравилось участникам заезда.

В центре Черкасс проходит ежегодное мероприятие "Мотопробег единства Украины". Во время заезда колонну байкеров обогнала молодая пара на машине — после чего на молодых людей напали. Об этом сообщает местное издание "Про все" со ссылкой на Telegram-канал.

Публикацию опубликовали от имени пострадавшей девушки. По ее словам, они ехали по улице Смелянской, где находилась колонна байкеров. Перестроились перед ними, и мотоциклистам это не понравилось. Как утверждает пострадавшая, "они сразу начали сгонять нас выкрикивая маты всевозможные, харкали на машину, били машину ногами и цепями".

После этого молодая пара использовала перцовые баллончики, чтобы защититься от нападающих. Оторвавшись от байкеров, они вызвали полицию.

"Мы оторвались, вызвали полицию и как только собрались писать протокол, байкеры начали ехать в сторону Сосновки, увидели нас, показали пальцем и быстро налетели", — утверждает пострадавшая.

Девушка добавила, что у обоих диагностировали сотрясение головного мозга, вдобавок у парня болят ребра и почки. На видео видно, что байкеры тащили девушку по асфальту за волосы, а на ее парня напало сразу несколько мужчин. Они также разбили стекла на машине, после чего уехали.

По словам избитой девушки, сейчас байкеры пытаются исказить всю историю, поскольку им грозит обвинение по трем уголовным статьям.