Авиакатастрофа в РФ: истребитель Су-35С упал в Охотское море

У российского истребителя Су-35С отказал двигатель во время плановых учебно-тренировочных полетов.

В субботу, 31 июля, в Сахалинской области потерпел крушение российский истребитель Су-35С. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным журналистов, истребитель Су-35С выполнял учебно-тренировочный полет. Неполадки у воздушного судна начались сразу после взлета.

Пилот успел катапультироваться до падения истребителя Су-35С. Военнослужащего осматривают медики, его жизни ничего не угрожает.

"Самолет Су-35 выполнял учебно-тренировочный полет. Однако сразу после взлета возникли неполадки и самолет разбился", — говорится в сообщении.

Агентство Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО), сообщает, что истребитель Су-35С упал в акватории Охотского моря.

Пилота боевого самолета, который успел катапультироваться перед авиакатастрофой, оперативно обнаружила поисковая группа и доставила на аэродром базирования.

"31 июля в Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. По предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря. Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет", — заявили в пресс-службе Восточного военного округа Минобороны РФ.

Расследование авиакатастрофы с российским истребителем Су-35С ведет комиссия Восточного военного округа.