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События Вчера, 23:0368
Залужный назвал приоритеты своей деятельности

Главными задачами генерал-майор назвал перевооружение армии, оборонное планирование, а также поддержание надлежащего уровня готовности военных частей.

Новоназначенный главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный назвал приоритетные задания в своей работе. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил в Facebook.

Среди основных задач руководства ВСУ Залужный выделил:

  • Курс на реформирование армии к принципам управления и стандартам НАТО
  • Приобретение органами военного управления полных оперативных возможностей в организационных структурах (J, G, A, N, S) — натовский принцип управления
  • Принятие и разработку процедур, принятых в странах НАТО
  • Обеспечение участия стран-партнеров НАТО в мероприятиях по подготовке штабов
  • Повышение уровня профессиональной подготовки личного состава
  • Развитие сержантского корпуса
  • Обеспечение изучения английского языка в ВСУ

Также в приоритете у Валерия Залужного развитие территориальной обороны и движения сопротивления.

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Теги: news, новости, Украина, Залужный, армия, реформа, 7dniv, 7dnivinfo  
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