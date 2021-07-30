Залужный назвал приоритеты своей деятельности

Главными задачами генерал-майор назвал перевооружение армии, оборонное планирование, а также поддержание надлежащего уровня готовности военных частей.
Новоназначенный главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный назвал приоритетные задания в своей работе. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил в Facebook.
Среди основных задач руководства ВСУ Залужный выделил:
- Курс на реформирование армии к принципам управления и стандартам НАТО
- Приобретение органами военного управления полных оперативных возможностей в организационных структурах (J, G, A, N, S) — натовский принцип управления
- Принятие и разработку процедур, принятых в странах НАТО
- Обеспечение участия стран-партнеров НАТО в мероприятиях по подготовке штабов
- Повышение уровня профессиональной подготовки личного состава
- Развитие сержантского корпуса
- Обеспечение изучения английского языка в ВСУ
Также в приоритете у Валерия Залужного развитие территориальной обороны и движения сопротивления.