Семья премьер-министра Британии Бориса Джонсона ждет пополнение

После выкидыша в апреле 2021, Кэрри Джонсон чувствует себя очень нервно и счастливо одновременно, забеременев во второй раз.

Семейная пара премьер-министра Великобритании Кэрри и Бориса Джонсона ждут о появлении ребенка к Рождеству. Об этом сообщила Кэрри Джонсон в Instagram.

По словам супруги премьер-министра, в апреле 2021 года у нее случился выкидыш, поразивший ее сердце. Сейчас она чувствует себя невероятно счастливой, забеременев во второй раз, но и в то же самое время очень сильно волнуется после родов первого ребенка.

"Проблемы с фертильностью могут быть очень сложными для многих людей, особенно на таких платформах, как Instagram, где все выглядит всегда хорошо. Мне было очень приятно слышать от людей, которые также пережили потерю, их истории, поэтому я надеюсь, что в какой-то мере обмен этим может помочь и другим", — пишет Кэрри Джонсон.