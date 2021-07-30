В Турции задержали подозреваемых в поджоге лесов

Пожары в Турции начались одновременно в нескольких местах, что вызывает подозрения в их происхождении. Эрдоган привлек к расследованию разведку.

В Турции правоохранители задержали нескольких людей в городе Манавгат. Их подозревают в поджигании лесов на юге и западе страны. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu, ссылаясь на брифинг министра иностранных дел Мевлюты Чавушоглу.

"Кто вызвал пожары? Все наши учреждения проводят тщательное расследование. Есть также подозреваемые, взятые под стражу", — говорит министр.

Он добавил, что пожары начались в трех или четырех местах в Манавгате, а затем в Аксеки. Люди, которые присутствовали во время задержания, просили правоохранителей отдать подозреваемых им для самосуда. Однако в полиции этого делать не стали, нужно провести расследование, прежде чем делать выводы о виновности людей. Для разъяснений на место событий прибыл сам министр Чавушоглу.

Реджеп Эрдоган также заявил, что для расследования причин пожаров привлекли разведку.

"Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание", — заявил президент.

На данный момент известно о более 270 пострадавших и шестерых погибших из-за массовых пожаров в Турции.