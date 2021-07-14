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События Сегодня, 11:1589
Драку с Данилюком прокомментировал Милованов

Внештатный советник руководителя Офиса президента, экс-министр экономики Тимофей Милованов назвал ударившего его по лицу экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка "гопником" и заявил, что решение о снятии его кандидатуры с конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности не было принято по указке из ОП.

Свою версию событий, произошедших вечером 30 июля, во время дня рождения Данилюка, он расписал в своем Facebook.

"Александр Данилюк врет. Я не говорил что было указание Офиса снять Данилюка (с конкурса на должность главы БЭБ - Ред.). Наоборот, я сказал что это решение комиссии - снять 11 кандидатов. Решение готовила рабочая группа на основе закона. Комиссия утвердила это решение. Когда Данилюк узнал, что это было решение независимое от офиса и я лично считаю это решение правильным - он взбесился. После этого он начал обвинять меня в нарушении закона и сказал что он уже договорился с НАПК (Национальное агентство по противодействию коррупции - Ред.), что те выдадут справку об этом", - написал Милованов.

Также он добавил, что во время конфликта просил Данилюка не переходить на личности и не политизировать процесс избрания главы БЭБ, а "просто научиться заполнять документы и далее идти в суд". После этого, по словам экс-министра экономики, Данилюк обвинил его в сотрудничестве с властью, на что в ответ Милованов напомнил своему оппоненту "как он работал и получал деньги от Януковича". После этого, по утверждению советника главы ОП, экс-секретарь СНБО перешел к физическому насилию.

"Данилюк не реформатор, а гопник и позер. Он применяет физическое и моральное давление. Реформа БЭБ не его реформа, она была подготовлена ​​другими людьми. Он ничем не отличается от Януковича или Коломойского. Потому что он применяет те же методы. Данилюка не интересует судьба Украины, а только свое эго и власть. Более того, он предатель. Он предал все команды с которыми работал - Януковича, потом Порошенко, позже Зеленского", - добавил Милованов.

Он также заверил, что комиссия по отбору в БЭБ действует на основании закона, а конкурс можно пройти честно, "если готовиться".

"Нет никаких априори хороших или плохих кандидатов. Есть правила которые нужно выполнять. Конкурс ведется не на ФБ, а процедурно на основе фактов. Данилюк неадекватный человек, которого и близко нельзя допускать к власти или государственной службе", - резюмировал Милованов.

Драку с Данилюком прокомментировал Милованов

Ряд пользователей Facebook неоднозначно отреагировали на этот пост в комментариях под ним.

"Что ж вы пошли на День рождения к предателю и гопнику то", - спросила журналист Мария Жартовская.

В ответ на это Милованов заявил, что пришел, "чтобы объясниться и уменьшить вероятность конфликта", однако ему это не удалось.

Драку с Данилюком прокомментировал Милованов

"А норм быть реформатором, который ходит на ДР тех, кто зависит от него в плане возможных назначений? Или Вы ко всем кандидатам на ДР ходите?" - спросил другой комментатор.

"Я не реформатор, я глава комиссии и делаю свою работу четко и жестко. Прийти к кандидату которого не допустили чтобы лично объяснить позицию - это хороший тон. Конфликта интересов нет потому что в этот момент Данилюк уже был недопущен" - ответил Милованов.

Драку с Данилюком прокомментировал Милованов

"А еще несколько часов назад он был "все равно нормальный человек" и друг", - возразил другой пользователь социальной сети.

"Он нормальный человек. Его просто занесло. Ему ослепило глаза. Это пройдет", - считает Милованов.

Драку с Данилюком прокомментировал Милованов

"Благодаря Данилюку активы Коломойского везде арестованы. Кажется гопник и позер здесь кто-то другой", - выразил такое мнение один из комментаторов.

"Это благодаря Гонтаревой (экс-главе НБУ - Ред.). Данилюк по уголкам прятался когда было нужно решения принимать. Я тогда работал в совете НБУ", - возразил экс-министр экономики.

Драку с Данилюком прокомментировал Милованов

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Теги: news, новости, Украина, Милованов, Данилюк, 7dniv, 7dnivinfo  
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