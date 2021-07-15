Велосипедист в Киеве разбил голову пассажиру троллейбуса флягой для воды

В Киеве, в районе Приорки, на улице Ивашкевича в троллейбусе пассажир с велосипедом напал на другого пассажира из-за замечания.

В ходе драки он разбил голову оппоненту велосипедной флягой.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Фейсбуке.

Сообщается, что инцидент произошел в троллейбусе №24. Там пассажир с велосипедом не удержал "двухколесного коня" и уронил его на другого пассажира.

Тот сделал ему замечание, но велосипедист стал конфликтовать. Как пишет "Киев оперативный", закончилось темм, что велосипедист схватил велосипедную флягу и разбил ею голову оппоненту.

Пострадавшего доставили в больницу, а велосипедиста в отделение полиции.