 

В Москве умер от коронавируса композитор Борис Емельянов. Его песни исполняли Боярский, Кикабидзе и Караченцов

События Сегодня, 12:2476
В Москве умер от коронавируса композитор Борис Емельянов. Его песни исполняли Боярский, Кикабидзе и Караченцов

Автор известных советских шлягеров, композитор Борис Емельянов скончался от коронавирусной болезни на 81 году жизни.

Его песни исполняли такие звезды, как Михаил Боярский, Вахтанг Кикабидзе, Николай Караченцов и другие.

Об этом со ссылкой на дочь музыканта Наталью сообщает "Российская газета".

По данным журналистов, церемония прощания состоялась сегодня, 31 июля, в траурном зале Николо-Архангельского кладбища в Москве. Похоронили композитора недалеко от могилы умершей в 2015 году от рака мозга известной певицы Жанны Фриске.

Борис Емельянов родился 20 апреля 1941 года под Хабаровском в семье машиниста паровоза. В конце 1970-х Емельянов переехал в Москву, где работал с поэтами Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко и другими. Большая известность пришла к музыканту уже в 1978 году, когда его песню "Носики-курносики" на Центральном телевидении исполнила Валентина Толкунова.

Также Емельянов стал автором известной песни Михаила Боярского "Сяду в скорый поезд".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, композитор, Емельянов, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Бородатый басист легендарной рок-группы ZZ Top Дасти Хилл умер во сне
Бородатый басист легендарной рок-группы ZZ Top Дасти Хилл умер во сне
29-июл-2021, 10:01
85-летний Раймонд Паулс даст летом последние концерты и уйдет со сцены
85-летний Раймонд Паулс даст летом последние концерты и уйдет со сцены
28-июл-2021, 10:01
Правнук поэта Тютчева умер после столкновения с самокатом в Москве
Правнук поэта Тютчева умер после столкновения с самокатом в Москве
15-июл-2021, 18:54
Певица Максим в тяжелом состоянии. Что известно о здоровье российской суперзвезды
Певица Максим в тяжелом состоянии. Что известно о здоровье российской суперзвезды
28-июн-2021, 16:48
От коронавируса в Киеве умер актер Валерий Шептекита, звезда сериала
От коронавируса в Киеве умер актер Валерий Шептекита, звезда сериала "Папик"
4-июн-2021, 10:37

Последние новости

16:09
События
Черных лесорубов в Житомирской и Харьковской областях накрыло ГБР
13:46
События
Чего миру ждать от коронавируса в августе
13:41
События
За сутки в Афганистане ликвидировали сотни талибов
13:39
События
Под Одессой загорелся трехэтажный склад АТБ
12:24
События
В Москве умер от коронавируса композитор Борис Емельянов. Его песни исполняли Боярский, Кикабидзе и Караченцов
12:22
События
Велосипедист в Киеве разбил голову пассажиру троллейбуса флягой для воды
12:13
Экономика
В "Нафтогазе" не хотят напрямую покупать газ у России. Вместо этого будут переходить на биомассу
11:15
События
Драку с Данилюком прокомментировал Милованов
11:05
События
На крещении подлодки в США бутылку шампанского удалось разбить только с третьей попытки
10:46
Спорт
Пловец Романчук принес первое серебро Украине
10:39
События
Серьезных побочных эффектов при комбинировании "Спутника V" с другими вакцинами не выявили в Аргентине
10:37
События
России санкциями, если она будет давить на Украину угрожает преемник Меркель
09:28
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 августа 2021
Вчера, 2021-07-31
23:09
События
В Турции задержали подозреваемых в поджоге лесов
23:04
События
Семья премьер-министра Британии Бориса Джонсона ждет пополнение
23:03
События
Залужный назвал приоритеты своей деятельности
23:01
События
В Эстонии хакер украл почти 300 тысяч ID и фото
22:54
События
Авиакатастрофа в РФ: истребитель Су-35С упал в Охотское море
22:52
События
В Черкассах байкеры напали на молодую пару
22:47
События
Россия направила Украине ноту протеста из-за демонтажа во Львове копии ордена Отечественной войны

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 июля 20211817
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 июля 20211507
Старшая внучка Лукашенко вышла замуж. Президент Беларуси пришел на свадьбу.943
Спецназ к зданию СБУ, где находится судья Чаус подогнало НАБУ850
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 августа 2021848
Как и почему телеканалы проигнорировали требования по украинизации фильмов с 16 июля786
Первой страной мира, где вводят третий укол от коронавируса стал Израиль413

Досуг

Комфортная и безумно стильная одежда Dorothee Schumacher для женщин
Комфортная и безумно стильная одежда Dorothee Schumacher для женщин
Одежда Dorothee Schumacher для женщин — обращаясь к истокам
Сегодня, 09:15110
Современные технологии отопления: что следует знать о тепловых насосах?
Современные технологии отопления: что следует знать о тепловых насосах?
Тепловой насос — это очень выгодное вложение, при условии, что владелец дома выберет оптимальный источник энергии, адаптированный к возможностям участка или используемым в настоящее время отопительным установкам.
30-июл-2021, 20:43307
«Корона» и цены на авто из США: электромобили по-прежнему хорошо раскупаются
«Корона» и цены на авто из США: электромобили по-прежнему хорошо раскупаются
Пандемия продолжает жестко бить по мировой автомобильной промышленности. Прогнозы аналитиков неутешительные – планируется спад в продаже и производстве автомобилей примерно на 25 %. Убытки с каждым днем только увеличиваются. Но электромобилей с 2020 года стали покупать больше.
30-июл-2021, 20:04196
Опасность инсультов
Опасность инсультов
Главная опасность инсульта заключается в его тяжелых последствиях. Он может привести если не к смерти человека, то к полному или частичному параличу. Даже если получиться восстановиться после первого приступа, возможность рецидива многократно увеличивается.
30-июл-2021, 16:23138
Что такое ирригатор и как им пользоваться?
Что такое ирригатор и как им пользоваться?
Водный чистящий аппарат для зубов является эффективным средством, заботящимся о здоровье ротовой полости. 
29-июл-2021, 17:24288
Советы по выбору мебели для гостиной
Советы по выбору мебели для гостиной
Лицом каждого дома является гостиная, в которой отдыхают все члены семьи, а также принимаются гости. Поэтому обстановка в этой комнате должна быть уютной и обеспечивать комфорт.
29-июл-2021, 13:551827

События

Черных лесорубов в Житомирской и Харьковской областях накрыло ГБР
Черных лесорубов в Житомирской и Харьковской областях накрыло ГБР
Государственное бюро расследований заявило, что в Житомирской области его сотрудники обнаружили нарушения в работе лесхозов.
Сегодня, 16:0915
Чего миру ждать от коронавируса в августе
Чего миру ждать от коронавируса в августе
Месяц тому назад "Страна" задавалась вопросом, означают ли вспышки коронавируса в отдельных странах мира начало очередного витка заболеваемости или так и останутся частными случаями на фоне общего отступления болезни?
Сегодня, 13:4659
За сутки в Афганистане ликвидировали сотни талибов
За сутки в Афганистане ликвидировали сотни талибов
Военные Афганистана, где после вывода американских войск представители исламистской террористической организации "Талибан" стремительно начали захватывать города, ликвидировали 254 талиба.
Сегодня, 13:4163
Под Одессой загорелся трехэтажный склад АТБ
Под Одессой загорелся трехэтажный склад АТБ
В воскресенье, 1 августа, в селе Нерубайское Одесской области произошел масштабный пожар в трехэтажном складском помещении.
Сегодня, 13:3962
В Москве умер от коронавируса композитор Борис Емельянов. Его песни исполняли Боярский, Кикабидзе и Караченцов
В Москве умер от коронавируса композитор Борис Емельянов. Его песни исполняли Боярский, Кикабидзе и Караченцов
Автор известных советских шлягеров, композитор Борис Емельянов скончался от коронавирусной болезни на 81 году жизни.
Сегодня, 12:2480
Велосипедист в Киеве разбил голову пассажиру троллейбуса флягой для воды
Велосипедист в Киеве разбил голову пассажиру троллейбуса флягой для воды
В Киеве, в районе Приорки, на улице Ивашкевича в троллейбусе пассажир с велосипедом напал на другого пассажира из-за замечания.
Сегодня, 12:2288
7 Днів