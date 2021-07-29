В Москве умер от коронавируса композитор Борис Емельянов. Его песни исполняли Боярский, Кикабидзе и Караченцов

Автор известных советских шлягеров, композитор Борис Емельянов скончался от коронавирусной болезни на 81 году жизни.

Его песни исполняли такие звезды, как Михаил Боярский, Вахтанг Кикабидзе, Николай Караченцов и другие.

Об этом со ссылкой на дочь музыканта Наталью сообщает "Российская газета".

По данным журналистов, церемония прощания состоялась сегодня, 31 июля, в траурном зале Николо-Архангельского кладбища в Москве. Похоронили композитора недалеко от могилы умершей в 2015 году от рака мозга известной певицы Жанны Фриске.

Борис Емельянов родился 20 апреля 1941 года под Хабаровском в семье машиниста паровоза. В конце 1970-х Емельянов переехал в Москву, где работал с поэтами Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко и другими. Большая известность пришла к музыканту уже в 1978 году, когда его песню "Носики-курносики" на Центральном телевидении исполнила Валентина Толкунова.

Также Емельянов стал автором известной песни Михаила Боярского "Сяду в скорый поезд".