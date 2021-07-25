Под Одессой загорелся трехэтажный склад АТБ

В воскресенье, 1 августа, в селе Нерубайское Одесской области произошел масштабный пожар в трехэтажном складском помещении. В 11:10 его площадь составила 10 тысяч квадратных метров, но уже к 12:25 спасателям удалось ликвидировать огонь.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Пожар начался в отдельно стоящем трехэтажном складском здании. Как написали в ГСЧС, здание расположено в селе Дачное. Однако одесские СМИ передают, что загорелось здание в Нерубайском. Когда информация об огне поступила спасателям, площадь возгорания составляла около 10 тысяч квадратных метров. Довольно быстро сотрудники ГСЧС смогли локализировать огонь, а к 12:25 уже и потушить.

К ликвидации были привлечены 84 человека и 22 единицы техники спасательной службы. О пострадавших при пожаре не сообщается.

Как пишет Тelegram-канал "Новости Одесса", пожар возник на мясном складе сети украинских магазинов "АТБ".